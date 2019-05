Ascolti Grande Fratello 16 | Barbara d’Urso supera ogni record

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Bene il Grande Fratello - così il "Barbara show" fa record di Ascolti : Complice qualche "aggiustatina" al format, il reality show di Canale 5 fa record della stagione con il 20% di share. Prima...

Grande Fratello - Barbara D'Urso da record : Ascolti e share - settima puntata oltre ogni previsione : oltre il record, oltre le aspettative. Barbara D'Urso festeggia l'ottimo risultato di ascolti e share della settima puntata del Grande Fratello, la migliore in stagione: 3,4 milioni di telespettatori e share del 20,8% su Canale 5, dietro solo all'imbattibile corazzata Commissario Montalbano (5,569 m

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8%. Boom per il finale del Trono di Spade al 30% nella notte (1.6% pt) : Barbara D'Urso nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

Ascolti tv - grande esordio per 'All Together Now' ma vince Montalbano su Rai 1 : Numeri importanti per la prima puntata del nuovo talent condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, non bastano però a...

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019. Montalbano 23.5% - il Grande Fratello 18.2%. Made in Sud chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di 1.206.000 spettatori ...

Ascolti tv - Il commissario Montalbano stacca il Grande Fratello : Ascolti tv, Prime time Il commissario Montalbano vince con un episodio del 2004: La pazienza del ragno con Luca Zingaretti trasmesso su Rai1 ha fatto segnare 5.568.000 telespettatori e uno share del 23,5% superando in questo modo il Grande Fratello, in onda su Canale 5 e che ha visto l’eliminazione di Mila Suarez, che è stato seguito da 3.142.000 telespettatori (share 18,23%). Terzo gradino del podio e ottimo risultato per l’ultima ...

Ascolti Tv Lunedì 13 maggio - il Grande Fratello 18.2% tra Montalbano 23.5% e Made in Sud 8.2% : Ascolti Tv Lunedì 13 maggio (articolo in aggiornamento) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – 5.568 milioni e 23.5% Canale 5 – Grande Fratello – 3.142 milioni e 18.2% Rai 2 – Made in Sud – 1.76 milioni e 8.2% Rai 3 – Report – 1.61 milioni e 6.4% Italia 1 – Star Wars 7 Il risveglio della Forza – 1.2 milioni e 5.5% Rete 4 – Quarta Repubblica – 781 mila e 4.1% Tv8 – Creed ...