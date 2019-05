“Ascia nera” di Leonardo Palmisano | un’inchiesta sulla mafia nigeriana in Italia

fanpage

(Di martedì 28 maggio 2019) Nel suo ultimo libro, "Ascia nera",ricostruisce dall'interno le dinamiche dellain, attraverso le testimonianze delle vittime e dei carnefici. La sua inchiesta parte dal Cara di Borgo Mezzanone per ricostruire il lungo viaggio delle donne nigeriane fino alla traversata del Mediterraneo.

WARRIORBUSH : RT @claudiobernieri: ASCIA NERA: LA MAFIA NIGERIANA IN ITALIA Sta per arrivare in libreria…Ecco la crime novel che ti porta da Benin City a… - AlesBenvenuto : RT @LPalmisano: Stamani alle 11.00, su Radio Capital, parliamo di Ascia Nera e di mafie globali con Concita De Gregorio. @RadioCapital_fm @… - Mangialibri : La mafia nigeriana è un’organizzazione potentissima e diffusa in tutto il mondo che si organizza in maniera tripart… -