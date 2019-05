Anche la FIGC abbraccia gli eSport con le selezioni per il Team e-Foot Azzurro per Euro

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Il mondo deglisi allabra sempre più, e oralaquesta realtà in occasione deglipei di calcio under 21.ConUnder 21 infatti, per la prima volta, si terràuna competizione virtuale e laha dato il via alleper il futuroe-che scenderà in campo a2020.Riportiamo di seguito il comunicato ufficialeper tutti i dettagli sullee su21:Leggi altro...

Eurogamer_it : Anche la FIGC abbraccia gli eSport con le sezioni per il Team e-Foot Azzurro per Euro Under 21 #Euro2020 - ZulloRh : RT @RadioItalia: Sul palco di #RiLive c’è anche @RoccoHunt! La sua “Benvenuti in Italy” è la national song dei campionato europeo under 21!… - DanyBer1893 : RT @sitodeigrifoni: Una bella inchiesta ci vorrebbe anche in ????, sui rigori comodi per far classifica da una parte e classifica cannonieri… -