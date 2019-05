Allerta Meteo | allarme alluvione in Emilia Romagna | 16 400 sacchi di sabbia per arginare

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) 16.400di juta, che possono essere riempiti diper la protezione dalle alluvioni, sono partiti per la provincia di Modena dall’Alto Adige. Il coordinamento delle regioni della Commissione speciale di protezione civile ha richiesto poco dopo le 16 il supporto della Protezione civile provinciale per le zone colpite da inondazioni in. “Entro 6 ore dalla richiesta possiamo fornire i”, spiega il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile Rudolf Pollinger. Verso le ore 18.00 un camion e’ partito dal magazzino del servizio di piena di Marlengo con i container per trasportarli con circa 3 ore di viaggio a Marzaglia sul Secchia in provincia di Modena, dove verranno impiegati per far fronte alla situazione critica a seguito delle recenti piogge. “All’insegna della solidarieta’ e del reciproco supporto siamo ...

