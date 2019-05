Allenatore Milan | Gattuso lascia | i messaggi sono tutti per il tecnico

Allenatore Milan - l’addio di Gattuso e i nomi per il sostituto : è iniziata una nuova rivoluzione : via anche Leonardo e Maldini : nuova rivoluzione in casa Milan, l’ennesima degli ultimi anni. Sono attese oggi le dimissioni di Leonardo. Il direttore tecnico del Milan potrebbe e dovrebbe essere sostituito dal ds del Lille Luis Campos. Ma se questo era nell’aria, è stato il colloquio di ieri tra Gazidis e Gattuso a portare al colpo di scena: anche il rapporto tra il Milan e l’Allenatore si è interrotto. Fino alla partita di Ferrara, l’addio di ...

Guardiola Allenatore della Juventus?/ "Ha incontrato Fabio Paratici a Milano" : Guardiola allenatore della Juventus? Si parla di un incontro a Milano con il direttore sportivo Fabio Paratici. Voci non confermate, ma i tifosi sognano.

Berlusconi : “Il Milan gioca con un modulo diverso da quando vincevamo. E sul futuro Allenatore…” : Silvio Berlusconi a ‘L’Aria che tira‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro allenatore che vorrebbe vedere al Milan: “Mi astengo da dare indicazioni, che potrebbero suscitare inconvenienti”. “Vedo il mio Milan, e tante volte l’ho fatto notare, che gioca con un modulo diverso da quello che ha permesso in 30 anni di diventare il presidente di club calcistico che ha più vinto nella storia del ...

Carolina Morace non è più l’Allenatore del Milan femminile : Carolina Morace non è più la guida tecnica del Milan femminile. Lo ha comunicato il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale. Stando a quanto riportato nella nota, non si tratterebbe di una decisione unilaterale. Questo il testo integrale: «AC Milan e Carolina Morace comunicano l’interruzione del rapporto professionale relativo all’incarico di allenatore della squadra femminile. […] L'articolo Carolina Morace non è più ...

Milan - Scaroni ripone piena fiducia in Gattuso : “la Champions dista solo 3 punti - crediamo nell’Allenatore” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, conferma la sua piena fiducia in Gennaro Gattuso per il finale di stagione che vede i rossoneri a 3 punti dalla zona Champions Tre partite rimaste, tutte da giocare come fossero una finale e sperare che le altre squadre in lotta per la Champions League facciano qualche passo falso. Il rush finale del Milan vede Fiorentina, Frosinone e Spal da giocare con Gattuso in panchina. La conferma arriva dal ...

Incredibile valzer di panchine - è corsa a due per Conte : nuovo Allenatore per Milan e Roma - si cambia a Genova e possibile sorpresa a Bologna [DETTAGLI] : valzer PANCHINA – Il campionato di Serie A è arrivato nella fase finale, gran parte degli obiettivi delle squadre sono stati raggiunti, bisogna solo decidere gli ultimi posti per l’Europa e la terza squadra retrocessa nel campionato di Serie B. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e sta per prendere il via un Incredibile valzer di panchine. Partiamo da Antonio Conte, sembrano due le certezze: il ritorno in Italia ...

Milan - lite Gattuso-Bakayoko : il francese non vuole entrare e insulta l'Allenatore : Un battibecco tra Gattuso e Bakayoko anima la panchina del Milan durante il posticipo con il Bologna. Al 26' Biglia chiede il cambio per un colpo alla schiena, Gattuso invita Bakayoko ad entrare ma - ...

Milan - Matteo Salvini ironizza : “più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio nuovo Allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...

Antonio Conte - l’Allenatore più ricercato! In Italia è lotta fra Inter - Roma e Milan : ma attenzione al PSG : Antonio Conte è l’allenatore più ricercato dai top club europei: in Italia è lotta a tre fra Inter, Roma e Milan, mentre all’estero il PSG lo tiene d’occhio Con le ultime partite rimaste in ogni campionato, le big di tutta Europa inziano a buttar giù i primi pensieri giguardanti la prossima stagione. Uno su tutti è quello dell’allenatore, scelta imprescindibile al fine di programmare la nuova annata. Uno fra i nomi ...

