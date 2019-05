Allenatore Juventus | Moggi conferma le indiscrezioni di CalcioWeb | “occhio a Klopp…”

Enrico Fedele : 'Allenatore Juventus - mi danno per certo Maurizio Sarri' : In attesa delle finali di Europa League e di Champions League (previste rispettivamente per mercoledì 29 maggio e sabato 1 giugno), la Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Molte trattative, però, si delineeranno solo dopo l'arrivo del nuovo tecnico, che potrebbe essere Maurizio Sarri. La maggior parte delle indiscrezioni rilasciate in questi ultimi ...

Allenatore Juventus - Chiellini interviene sull’argomento : la sua risposta : E’ il tema caldo in casa Juve e non solo. Dopo l’addio di Allegri, chi sarà il nuovo tecnico bianconero? Tanti nomi circolano ormai da settimane, la redazione di CalcioWeb ha preso una sua posizione ormai da tempo, posizione che porta dritta a Jurgen Klopp. Nel frattempo, sull’argomento è intervenuto il difensore e capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini, poco prima del calcio d’inizio della “Partita del ...

Nuovo Allenatore Juventus - non solo Sarri : tornano in corsa due big : Nuovo allenatore Juventus – La telenovela sul successore di Allegri continua. Da Pochettino a Guardiola fino ad arrivare a Sarri e addirittura Mourinho, sono tanti i nomi che sono stati fatti. Però nelle ultime ore alcuni in particolare stanno prendendo quota, non solo Sarri, che secondo tutti i principali giornali italiani è in vantaggio. Occhio […] More

Allenatore Juventus - arrivano conferme su Klopp : e quelle parole di Paratici… : Allenatore Juventus – Prende sempre più piede l’ipotesi Jurgen Klopp sulla panchina bianconera la prossima stagione. Piano piano tutti i nodi vengono al pettine: smascherata la bufala Guardiola, che secondo alcuni aveva già firmato, a dare conferma che il catalano non sarà l’Allenatore della Juventus nella prossima stagione arrivano le parole di Fabio Paratici: “Con Guardiola non abbiamo mai avuto contatti e mai ci ...

Juventus - nuovo Allenatore : ora arriva il nuovo retroscena! : SARRI Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani sul suo nuovo allenatore dopo l’addio a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da alcune fonti della carta stampata, Paratici avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Un nuovo allenatore per cercare […] More

Allenatore Juventus - la bomba di Dagospia : lite Allegri-Ronaldo - il retroscena sull’addio del tecnico : Ha del clamoroso quanto svelato dalla redazione di Dagospia sul divorzio tra Allegri e la Juventus: “La sconfitta con l’Ajax è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese Cristiano Ronaldo, che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions”. Sarebbe questo ...

Allenatore Juventus - Paratici : “Mai pensato a Guardiola - nessun contatto” : Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di DAZN prima del match di Genova con la Sampdoria, ha parlato del futuro Allenatore: “Il nostro è un mondo un po’ strano in questo momento. Con Guardiola non abbiamo mai avuto contatti e mai ci abbiamo pensato, perché è sotto contratto e per mille motivazioni. Mi sembra tutto molto strano, ma questo è il nostro mondo e lo accettiamo”. SEGUI CALCIOWEB PER ...

Nuovo Allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : le ultime sul dopo Allegri : Nuovo allenatore Juventus – Contro la Sampdoria questo pomeriggio si chiuderà al Marassi la stagione della Juventus: un campionato che non ha avuto storia, con la squadra bianconera che si è laureata Campione d’Italia con molte giornate d’anticipo. Quella di oggi sarà però una partita importantissima, visto che sarà l’ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. C’è però ...

Guardiola nuovo Allenatore Juventus?/ 'No a Pep - scelta ricadrà su Inzaghi. E CR7...' : Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Tra voci e indiscrezioni, Dagospia chiude all'ipotesi e rilancia il profilo di Inzaghi...

Il portavoce della Juventus : 'Non commentiamo rumors sull'Allenatore' : In questi giorni i tifosi della Juventus sono in fermento per sapere quale sarà il nome del prossimo allenatore. Le voci che si rincorrono sono molte e ancora non c'è nessuna certezza. Il sogno dei bianconeri sarebbe Pep Guardiola, ma negli ultimi giorni sono arrivate smentire sponda Manchester City. La Juve, per il momento, ha deciso di non parlare e tramite un suo portavoce ha fatto sapere: "Non commentiamo i rumors legati ...

Allenatore Juventus - bufale smascherate : Sarri resta al Chelsea. Nuove conferme su Klopp [AGGIORNAMENTI] : Allenatore Juventus – La strada in casa Juventus sembra sempre più tracciata per quanto riguarda la scelta del nuovo Allenatore, un altro tecnico che veniva considerato come un papabile per la panchina (non da CalcioWeb) può praticamente considerarsi fuori dai giochi. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, l’attuale tecnico del Chelsea è stato protagonista di una stagione ottima, ha concluso la Premier League al terzo posto, meglio ...

Juventus - Dybala giura amore ai colori bianconeri : “voglio continuare a giocare qui”. E sul nuovo Allenatore… : L’attaccante argentino ha ammesso di voler rimanere alla Juventus, spegnendo le voci di un suo presunto addio Paulo Dybala non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus, l’attaccante argentino lo ha ribadito nel corso di questo pomeriggio ai microfoni di Sky Sport, durante l’incontro con i tifosi bianconeri presso l’Adidas Store. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato sul suo futuro, la Joya ha ammesso: “le ...

Nuovo Allenatore Juventus : colpo di scena - il cerchio si stringe : fuori altri due! : Nuovo allenatore Juventus- Il cerchio si stringe, la Juve si prepara a mettere le mani sul Nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcune fonti inglesi, soprattutto da “Sky Sport”, i bianconeri si sarebbero tirati fuori dalla possibile corsa a Josè Mourinho. Nessun particolare interesse da ambo le parti, anche perchè […] More

