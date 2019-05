Alberto Urso diventa Alberto Russo per Canale 5 | errore durante il lancio del video di

Alberto Urso - video 'Accanto a te'/ Il brano del vincitore di Amici 18 su Canale 5 : Alberto Urso, il video del singolo 'Accanto a te' in onda in prima serata su Canale 5. È il primo singolo dell'album del vincitore di Amici 18

#Amici18 – Il Serale – Nona puntata del 25 maggio 2019 (la Finale) – Vince il cantante Alberto Urso. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la Finale. Negli ultimi sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sono sfidati a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. Adesso sono rimasti in quattro a giocarsi il premio finale ...

Rudy Zerbi racconta la verità sulla vittoria di Alberto Urso : Amici news, Rudy Zerbi dice la sua sul trionfo di Alberto Urso Finita l’ultima puntata di Amici 2019, Rudy Zerbi ha espresso delle opinioni sui quattro finalisti. Anche su Aberto Urso. Ha raccontato quello che pensa della sua vittoria e ha sorpreso tutti, visto che in tanti pensavano che tifasse solo ed esclusivamente per Tish. […] L'articolo Rudy Zerbi racconta la verità sulla vittoria di Alberto Urso proviene da Gossip e Tv.

Tish e Alberto Urso insieme dopo Amici : un momento speciale : Amici gossip, ecco quello che è accaduto dopo la finale tra Alberto e Tish Cos’è successo ad Alberto e Tish dopo Amici 2019? Sì, i due si sono incontrati subito dopo la fine della puntata. Nonostante non stiano più insieme – e questo bisogna precisarlo – i due sono uniti da un bellissimo legame, che […] L'articolo Tish e Alberto Urso insieme dopo Amici: un momento speciale proviene da Gossip e Tv.

Alberto Urso di Amici sarebbe stato fidanzato con Benedetta di Io Canto : il gossip sul web : Risalgono ai primi mesi del 2018 le foto che documentano la storia d'amore che hanno vissuto due giovani cantanti: Alberto Urso e Benedetta Caretta. Il fresco vincitore di Amici 18, infatti, è stato fidanzato per un po' con un'ex concorrente di The Voice e attuale giurata di All Together Now. È stato il sito di Fanpage a catturare l'attenzione del gossip sui due ragazzi che sono stati rispettivamente protagonisti di Ti lascio una canzone e Io ...

Alberto Urso ritorna sui social - primo messaggio che emoziona (Foto) : messaggio di Alberto Urso dopo la vittoria ad Amici 2019 Alberto Urso è ritornato sui social network dopo il suo intenso percorso ad Amici di Maria De Filippi. Un percorso ricco di emozioni, che si è concluso nel migliore dei modi: è riuscito a sollevare la coppa del vincitore! Ha ottenuto dei premi importanti, che […] L'articolo Alberto Urso ritorna sui social, primo messaggio che emoziona (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Amici - la rivelazione di Maria De Filippi : quando Alberto Urso fu "cacciato" : Ad Amici vince Alberto Urso. Vincitore annunciato, previsto. Eppure, sul suo conto, Maria De Filippi - che conduce il talent-show su Canale 5 - snocciola un aneddoto piuttosto impensabile: Alberto, infatti, fu bocciato anni fa ai casting della trasmissione, proprio come Giordana Angi. La De Filippi,

