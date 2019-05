Alberto dopo la vittoria ad Amici | “Ecco cosa farò con i 150mila euro vinti”

caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2019)Urso è il vincitore di2019. Il cantante lirico, nato a Messina il 23 luglio 1997, era tra i favoriti di questa 18esima edizione del programma di Maria De Filippi e questa non è stata la sua prima volta in un talent show. Nel 2010, ad appena 13 anni,ha partecipato a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici ed era arrivato a duettare con Gianni Morandi sulle note di ‘Tu che m’hai preso il cuor’.la fine di quell’esperienza,ha proseguito i suoi studi: si è diplomato in teoria e solfeggio al conservatorio musicale di Messina con il massimo dei voti e ha poi conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Inoltre studia pianoforte, sax e percussioni. È stato presentato da Stash nella scuola ed è riuscito subito a conquistarsi il banco. Anzi: per lui gli insegnanti hanno deciso di aggiungerlo uno in più ai 12 previsti. ...

