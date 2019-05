Al via i giochi politici per l' Europarlamento e la nomina del presidente

Slittano i palinsesti Rai - ma i giochi a viale Mazzini sono fatti - : Roberta Damiata Non c'è stata ancora una presentazione ufficiale dei palinsesti Rai che è stata fatta slittare a giugno, ma i nodi venuti al pettine sembrano essere stati sciolti C’è ancora molto fermento nei corridoi Rai. E ancora, infatti, non sono stati presentati i palinsesti estivi, presentazione slittata a giugno. Alcuni nodi che bloccavano tutto, però, sembrano essere stati sciolti almeno ufficiosamente. Cosa succederà in Rai ...

I giochi popolari inviano dati sconosciuti a entità sconosciute - anche se gli sviluppatori sono affidabili : Una serie di studi ha dimostrato che i giochi popolari inviano dati a più entità di terze parti e persino gli sviluppatori interessati potrebbero non sapere quali dati vengono inviati a chi. Angry Birds, tanto per citarne uno, invia intenzionalmente dati pubblicitari a 43 entità, ma lo sviluppatore Rovio si è rivelato inconsapevole di dati aggiuntivi inviati tramite SDK di terze parti. L'articolo I giochi popolari inviano dati sconosciuti a ...

Al via la seconda edizione di LEVEL UP : la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogiochi torna a Roma : Tutto pronto per la seconda edizione di LEVEL UP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogames, che torna a Roma dal 10 all' 12 maggio. A ospitare l'evento interamente dedicato alla creazione dei videogiochi e organizzato dall'Accademia Italiana videogiochi, i Cinecittà Studios, durante il Rome VideoGameLab. Per questa nuova edizione oltre 50 tra i più prestigiosi sviluppatori, programmatori, game designer e game artist ...

Giochi delle Contrade a Morbegno - al via oggi la sfida : «Con sano agonismo» : sano agonismo, coinvolgimento di cittadini di tutte le età e tolleranza zero verso atteggiamenti che vanno contro lo spirito dei Giochi. Sono questi gli obiettivi che la pro loco di Morbegno mette al ...

Olimpiadi 2020 - ecco il calendario dei Giochi di Tokyo : al via il 24 Luglio : A 464 giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il comitato organizzatore ha reso noto il calendario ufficiale dei XXXII Giochi olimpici estivi. La cerimonia d’apertura si terra’ al New National Stadium nella giornata di venerdi’ 24 Luglio 2020 con inizio alle ore 20 locali. Le competizioni olimpiche inizieranno due giorni prima con partite del torneo di softball e calcio femminile mentre il giorno 23 inizieranno ...