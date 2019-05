Al Giro c’è il Mortirolo

LIVE Giro d’Italia 2019 - Lovere-Ponte di Legno in DIRETTA : c’è il Mortirolo nel tappone decisivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA SEDICESIMA TAPPA La classifica generale dopo la seconda settimana – Percorso, altimetria e favoriti della sedicesima frazione – L’elenco dei paesi attraversati dalla corsa – La descrizione dettagliata della salita del Mortirolo – Tutte le puntate de “La Fagianata di Magrini” – Le condizioni meteo della giornata di oggi Buon pomeriggio amici di OA Sport e appassionati di ciclismo, ...

Giro d’Italia - cancellato il Gavia : annullata la Cima Coppi - c’è troppa neve - “impossibile arrivare in cima” [FOTO] : Il Giro d’Italia dovrà fare a meno del Gavia: oggi l’annuncio del Direttore Mauro Vegni in vista della tappa Lovere-Ponte di Legno Il Giro d’Italia perde fascino a causa di una rinuncia clamorosa: il direttore della Corsa Rosa ha annunciato che la 102ª edizione della gara italiana dovrà fare a meno di scalare il Gavia, la Cima più alta. Le condizioni climatiche hanno costretto Mauro Vegni a decidere di cancellare il ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani si ritira : “Lascio - c’è qualcosa che non va” : Il Giro d'Italia 2019 è già finito per Elia Viviani. Il campione italiano ha deciso di abbandonare al termine dell'undicesima tappa della Corsa in rosa. Una decisione sofferta, ma a detta del ciclista classe 1989 della Deceuninck-Quick Step inevitabile. Viviani dopo i 4 successi della scorsa edizione, in quella in corso non è riuscito a trionfare collezionando tre secondi posti (è stato poi declassato nella frazione di Orbetello). Anche oggi, il ...

Sorpresa al Giro d’Italia : al traguardo c’è Don Matteo - : Sandra Rondini Nella quarta tappa del Giro d'Italia 2019 apparizione a Sorpresa del parroco più amato della televisione italiana che, in sella alla sua bicicletta, ha tagliato il traguardo tra gli applausi del pubblico Il Giro d'Italia 2019, 102esima edizione della manifestazione, è partito lo scorso 11 maggio da Bologna per concludersi il prossimo 2 giugno a Verona, nell'omonima Arena. In tutto 21 tappe per un totale di 3 578,8 ...

Giro d’Italia – Non c’è pace per Pozzovivo - una caduta anche nella Corsa Rosa : “fratture escluse - ma un ematoma provoca forte dolore” : Domenico Pozzovivo coinvolto in una caduta al Giro d’Italia: il lucano della Bahrain Merida deve fare i conti con un forte dolore al polso La quarta tappa del Giro d’Italia si è rivelata devastante per diversi corridori: Dumoulin ha rimediato una brutta botta al ginocchio, che sembra però non impedirgli di partire, oggi, da Frascati, per la nuova tappa della 102ª edizione della Corsa Rosa, anche se ormai sembra essere fuori dai ...

Giro d’Italia - lavori in corso a Pinerolo e al Lago Serrù ma c’è ancora troppa neve : “ce la faremo - meteo permettendo” : Proseguono gli interventi delle Direzioni viabilità 1 e 2 della Città metropolitana di Torino per preparare le strade provinciali in vista della tappa del Giro d’Italia da Pinerolo a Ceresole Reale di venerdì 24 maggio e della frazione Cuneo-Pinerolo del giorno precedente. La tappa che si concluderà al Lago Serrù, sulla strada provinciale 50 del Colle del Nivolet, prevede anche il transito al Colle del Lys e al Pian del Lupo. Sono proseguite nei ...

Giro d’Italia – Roglic trionfa nella prima tappa : “sono partito forte - c’era poco da essere tattici oggi” : Primosz Roglic trionfa nella cronometro inaugurale del Giro d’Italia: una prima tappa dove lo sloveno ha dato il massimo, mettendo da parte eventuali tatticismi La prima tappa del Giro d’Italia, la cronometro inaugurale da Bologna a San Luca, è andata a Primosz Roglic, risultato il ciclista più veloce. Nel post gara, intervistato dalla Rosea, Roglic ha analizzato così la sua prova: “sono contento della prestazione di oggi. Ho ...

Giro d’Italia 2019 : la Trek-Segafredo per la Corsa Rosa. Ben quattro azzurri al via - c’è Mollema per la classifica : Squadra americana con grandissima etichetta tricolore la Trek-Segafredo che si presenterà il prossimo 11 maggio a Bologna al via del Giro d’Italia 2019. Sono addirittura quattro gli azzurri presenti nella rosa: oltre a Gianluca Brambilla, ormai veterano, i giovani Giulio Cicconi e Nicola Conci, oltre al velocista Matteo Moschetti, al debutto nella Corsa Rosa. Presente in chiave classifica generale Bauke Mollema: l’olandese può ...

Mirco Maestri - l’eterno attaccante è pronto per il Giro : “Sarà bellissimo partire dalla mia terra. La condizione c’è - poi sarà la strada a parlare” : Mirco Maestri è senza ombra di dubbio tra gli italiani più combattivi di questi ultimi anni. Un ragazzo che non si arrende mai, alla continua ricerca dell’attacco buono, quello destinato ad arrivare fino alla fine, quello della gloria. Ventisettenne reggiano della Bardiani-CSF, il fuggitivo nato, alla sua quarta stagione da professionista, è reduce da una delle sue più grandi soddisfazioni ottenute in carriera, ossia la conquista della ...

Giro d’Italia 2019 - tutte le salite della Corsa Rosa : definite le categorie dei GPM. Cima Coppi sul Gavia - c’è il Mortirolo : Sono state ufficialmente comunicate tutte le salite e le categorie di difficoltà dei Gran Premi della Montagna al Giro d’Italia 2019. La Corsa Rosa scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Sono previste 21 tappe che i corridori dovranno affrontare nell’arco delle tre settimane e il percorso è infarcito di tante salite, ...

Giro d’Italia 2019 - sesta tappa Cassino-San Giovanni Rotondo : salite nel finale - c’è spazio per i finisseur : Dopo le prime frazioni in linea più adatte ad attacchi da lontano e arrivi in volata, il Giro d’Italia 2019 comincerà ad entrare nel vivo giovedì 16 maggio con una giornata che potrebbe nascondere qualche insidia e che sulla carta dovrebbe regalare spettacolo nel finale. La sesta tappa prenderà il via da Cassino e si concluderà a San Giovanni Rotondo e metterà alla prova il gruppo con un percorso di ben 238 km attraverso Lazio, Molise e ...

Giro di Turchia 2019 : il percorso e le sei tappe ai raggi X. C’è salita per fare la differenza : Torna nel periodo tradizionale il Giro di Turchia, che negli ultimi anni era stato spostato a fine stagione: in questo 2019 la 55ma edizione si disputerà nuovamente ad aprile. Appuntamento con sei tappe dal 16 al 21: andiamo a scoprire il percorso ai raggi X. percorso Giro di Turchia 2019 1a tappa, 16 aprile, Istanbul-Tekirdag > 165 km Dovrebbe aprirsi con una volata il Giro di Turchia, ma occhio ai colpi di mano: un GPM di terza categoria ...