Al concerto della Rappresentante di Lista | la band che vuole innovare la musica

concerto Radio Italia Live Milano : ecco la scaletta della serata : Tutto è pronto per Radio Italia Live, il Concertone di piazza Duomo a Milano condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La pioggia incessante non ha impedito a molti fan di radunarsi davanti alle entrate fin dalla mattina: possono essere “accolte” fino a 20mila persone. I varchi d’accesso sono nove, con i dovuti controlli con i metal detector di borse e zaini. La fermata Duomo della metropolitana è chiusa: ...

Spice Girls - concerto a Dublino/ Auguri di Victoria Beckham per il tour della reunion : Spice Girls concerto, parte oggi, venerdì 24 maggio, da Dublino, la reunion del gruppo: messaggio di Auguri di Victoria Beckham per il tour.

Il concerto di Elisa a Roma in diretta radio il 24 maggio : scaletta del live all’Auditorium Parco della Musica : Il concerto di Elisa a Roma sarà trasmesso in diretta radio. Tutti i fan che non potranno essere presenti alla data che si terrà all'Auditorium Parco della Musica potranno quindi vivere le emozioni del live attraverso l'FM di radio 105, partner del tour legato ai concerti organizzati per il supporto di Diari aperti. La diretta radiofonica inizierà alle 21 e proseguirà fino alla fine del concerto, prevista per le ore 24 (circa), con il ...

Due anni dall’attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande - il ricordo della popstar prima del ritorno in città : Sono trascorsi due anni dall'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande, quando nella serata del 22 maggio 2017 un uomo si fece esplodere azionando un ordigno a chiodi al termine di un live della popstar alla Manchester Arena: il bilancio finale fu di 23 vittime, incluso l'attentatore, perlopiù giovanissime. Per numero di morti si è trattato del peggior attacco terroristico avvenuto nel Regno Unito dagli attentati di Londra del luglio ...

Unicredit sostiene il concerto gratuito della Scala a Piazza Duomo : Anche quest'anno Unicredit sosterrà, in qualità di Main Partner, il più atteso appuntamento sinfonico gratuito d'inizio estate, il concerto "Open Air" in Piazza Duomo a Milano. Il grande concerto nel ...

'Danze dal mondo' per il concerto di primavera della Filarmonica : ... diventa di volta in volta la portavoce di valori morali e religiosi, di istanze rituali, di esigenze pratiche, oppure elemento di distinzione sociale, e così facendo non può che rispettare il mondo ...

Primo Maggio - la pioggia non ferma il concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Primo maggio - il fiume di soldi per il concertone dei sindacati : 800 mila euro della Rai : Il Concertone! È arrivato silenzioso come un basilisco. Ha aperto la bocca e si è ingoiato 800mila euro. In gran parte della Rai e dell' Eni. La Rai la paghiamo noi. L' Eni è in gran parte dello Stato. Al Comune di Roma tocca ripulire, occuparsi della sicurezza: altri 200mila euro. Che soddisfazione

Primo maggio : concertone a Roma. Cariche della polizia a Torino : Cortei in gran parte delle città italiane. Il leader della Cgil Landini lancia la proposta di un solo sindacato per il lavoro: 'Non esistono più le ragioni storiche, politiche e partitiche che ...

concerto Primo maggio - Ambra furiosa 'Ma quale maschilista - è la fotografia della nostra musica' : Ambra entra a gamba tesa sulla presunta polemica sulla scarsa rappresentanza di donne tra gli artisti del Primo maggio. E la rituale conferenza stampa della vigilia del Concertone prende il volo: '...

concerto del primo maggio a Cantù. I sindacati : "Simbolo della lotta alla criminalità organizzata" : "Abbiamo bisogno di un'Europa capace di dare prospettive ai giovani, aperta al mondo, fattore di stabilità e pace" così si chiude la nota. L'evento organizzato a Cantù sarà anche un momento di festa ...

Verona - skinheads da tutta Europa per concerto nazi-rock nell’anniversario della nascita di Hitler. Organizzatori : ‘Casualità’ : Mille estremisti di destra si sono ritrovati a Cerea, in provincia di Verona, per un concerto di complessi nazi-rock. L’evento, organizzato dal Veneto Fronte skinheads in un padiglione fieristico, ha suscitato polemiche anche perché è coinciso con l’anniversario della nascita di Adolf Hitler. “Una casualità”, secondo Giordano Caracino, portavoce e rappresentante legale della formazione di estrema destra, che ha spiegato ...

concerto di Pasqua 2019 : Orchestra Sinfonica della Rai - ecco dove suona : Concerto di Pasqua 2019: Orchestra Sinfonica della Rai, ecco dove suona Il Concerto di Pasqua 2019, sarà L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da James Conlon, Direttore principale. Quest’anno la Pasqua è celebrata nel nome di Wagner e della ritualità ortodossa di Rimskij-Korsakov. Concerto di Pasqua 2019 L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma sabato 20 Aprile dalle ore 21:00, al teatro municipale ...

Anna Tatangelo - infiammazione della trachea : la cantante costretta ad annullare il concerto : Anna Tatangelo, infiammazione della trachea: la cantante costretta ad annullare il concerto di stasera, venerdì 12 aprile. È stato annullato, a causa di una tracheite che ha...