AIE | il declino del nucleare mette a rischio la sicurezza energetica e gli obiettivi

(Di martedì 28 maggio 2019) Secondo il nuovo rapporto “Nuclear Power in a Clean Energy System” dell’Agenzia internazionale dell’energia, ildelrebbe alae gliclimatici: il report ha rilevato che la capacità di energianelle economie avanzate potrebbe diminuire drasticamente, rendendo la transizioneglobale più difficile e più costosa. Con l’energiadi fronte a un futuro incerto in molti Paesi, il mondo rischia un forte calo del suo utilizzo nelle economie avanzate che, secondo il rapporto, potrebbe portare a miliardi di tonnellate di emissioni di carbonio aggiuntive. Ilè oggi la seconda fonte di energia a basse emissioni di carbonio al mondo, che rappresenta il 10% della produzione globale di elettricità. Per le economie avanzate (tra cui USA e UE) ilè stata la maggiore ...