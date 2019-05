Agenzia Spaziale Italiana | il neo presidente Saccoccia insediato formalmente

Airbus sigla una Lettera d’Intenti con l’Agenzia Spaziale Ellenica per la futura cooperazione : Airbus e l’Agenzia Spaziale Ellenica (HSA – Hellenic Space Agency) hanno siglato una Lettera d’Intenti (MOU – Memorandum of Understanding) relativa alla futura cooperazione Spaziale. Il MOU si concentrerà sull’osservazione della Terra, l’esplorazione dello spazio e sulle opportunità di crescita future, compresa la ricerca sui software e le space policy. Fondata nel 2018, l’Agenzia Spaziale Ellenica è l’ente ...

Agenzia Spaziale Italiana : insediato formalmente il neo presidente Giorgio Saccoccia : Si è insediato formalmente con la prima riunione del CdA il neo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia. “Lo Spazio – ha scritto in un messaggio inviato al personale ASI – sta vivendo un momento di straordinarie opportunità e di sempre crescente impatto nella vita di tutti: ognuno di noi in ASI ha la fortuna di poter contribuire a questa sfida in prima persona. Io ne sono veramente orgoglioso e sono ...

Nasce l'Agenzia Spaziale portoghese : Manuel Heitor, ministro portoghese della scienza, della tecnologia e dell'educazione, ha spiegato nel report intitolato "Portugal Space 2030" che la particolare posizione geografica delle Isole ...

ISS - rifornimenti speciali dell'Agenzia Spaziale italiana : Roma, 19 apr., askanews, - Si è agganciata alla Stazione spaziale Internazionale, ISS, la capsula Cygnus NG-11 che, oltre a trasportare i primi due esperimenti dell'Agenzia spaziale italiana, ASI, per ...

Il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana ricorda gli anni di studio all’Università di Pisa : “Anni di sacrifici” : “anni di sacrifici, ma anche di grandi amicizie”. Con queste parole Giorgio Saccoccia, il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana nominato lo scorso 9 aprile, ricorda gli anni di studio all’Università di Pisa. Era il marzo del 1988 quando Giorgio Saccoccia si laureò con lode discutendo una tesi intitolata “Proprietà termodinamiche e di trasporto del tetrossido di azoto in condizioni ipercritiche per il raffreddamento rigenerativo ...

All’Agenzia Spaziale Europea di Frascati il corso sull’esplorazione dei pianeti - nel Sistema solare e oltre : Partirà martedì 30 aprile presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA-ESRIN) di Frascati il corso “I pianeti e la loro esplorazione”, dedicato allo studio e all’approfondimento della storia dell’esplorazione del Sistema solare e dei pianeti extrasolari. Il corso, articolato in sei lezioni, è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) e rientra nell’ambito dell’edizione 2018 – 2019 della Scuola di Astronomia. Per l’accesso ...

Agenzia Spaziale Italiana : Giorgio Saccoccia è il nuovo presidente : Giorgio Saccoccia è il nuovo presidente dell‘Agenzia Spaziale Italiana: il suo nome è stato selezionato oggi dal Comitato interministeriale per lo spazio. Saccoccia succede al commissario straordinario Piero Benvenuti, nominato in seguito alla revoca di Roberto Battiston. Nato a Belluno, Saccoccia, 56 anni, ha esperienza nel settore dei lanciatori e della propulsione Spaziale. Dal 2003 è a capo della sezione dell’Agenzia Spaziale ...

Spazio - Italia : ulteriore rinvio per la nomina del nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale italiana : Non sarà questa la settimana decisiva per la nomina del nuovo presidente dell’Agenzia spaziale Italiana. La riunione del Comitato interministeriale per le politiche spaziali, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega sullo Spazio Giancarlo Giorgetti, chiamato a esprimersi sulla proposta di nomina del nuovo presidente dell’Asi, attesa in questi giorni è stata rinviata alla prossima settimana. L'articolo ...

Agenzia Spaziale - senatori Pd presentano interrogazione dopo l’inchiesta del Fatto.it sul rapporto segreto di Deloitte : Sul futuro del Centro di ricerca aerospaziale di Capua ora si interessa anche il Pd. Venti senatori democratici hanno infatti presentato un’interrogazione rivolta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Marco Bussetti, per chiedere conto innanzitutto dell’inchiesta pubblicata dal Fattoquotidiano.it che è entrato in possesso della due diligence chiesta a Deloitte dall’ex presidente Asi Roberto ...

