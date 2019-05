Affinità e incompatibilità fra i segni zodiacali | Pesci vicino allo Scorpione

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Ci sono tanti elementi che rendono l'amore fra iben strutturato. Lefra i, le, le caratteristiche che regolano questo meccanismo e il mese propizio per far sbocciare l'amore sono quelle principali per una relazione stabile e duratura. Tendenzialmente ciascun segno è attratto dagli altri due che condividono con lui l'elemento, ma naturalmente esistono anche le eccezioni. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore è coinvolgente e non tende a tradire. Il segno con cui ha maggioreè il Sagittario, il quale deve però dimostrare di non aver paura di niente e di nessuno affinché riesca a conquistare realmente l'Ariete. Mostracon Toro, Cancro e Capricorno....