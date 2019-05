Addio Gattuso | le parole dell’ex direttore sportivo del Milan Mirabelli

Milan - l'Addio di Gattuso in rossonero : tutti suoi show memorabili in 120 secondi : Il tecnico del Milan ed ex giocatore Gennaro Gattuso lascerà il club rossonero, ecco tutti gli show di Ringhio in conferenza stampa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Milan - ufficiale l’Addio di Gattuso : Gazidis ringrazia l’ormai ex allenatore rossonero : L’ufficialità è arrivata: il Milan comunica l’interruzione del rapporto professionale con l’allenatore Gattuso Giornata di importanti comunicazioni in casa Milan: nei giorni scorsi erano nell’aria due importantissimi addii, confermati oggi dalla società. Dopo la conferma delle dimissioni del ds Leonardo, il club rossonero ha comunicato che la collaborazione con Gattuso è ufficialmente terminata. Il Milan ha ...

L'Addio di Gattuso e la fine del Milan operazione nostalgia : Quando nel 1925 Herbert Chapman si sedette sulla panchina dell'Arsenal, dopo aver vinto due campionati inglesi e una coppa d'Inghilterra con l'Huddersfield Town, fu chiaro nel dire che ogni rivoluzione prevedeva un unico comandamento: "L'eliminazione dei sentimenti". I Gunners all'epoca erano una sq

Milan - Rino Gattuso saluta i rossoneri : “Scelta sofferta - ma ponderata”. Probabile Addio di Leonardo - Maldini in bilico : Rino Gattuso lascia il Milan dopo un anno e mezzo. Il campione del mondo ha deciso di lasciare la squadra che ha guidato per un anno e mezzo al termine di un confronto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Con lui nella giornata di martedì verrà probabilmente ufficializzato l’addio di Leonardo. Mentre la posizione di Paolo Maldini è ancora in bilico: Gazidis, secondo quanto scrive l’Adnkronos, sta tentando di mediare. ...

Allenatore Milan - l’Addio di Gattuso e i nomi per il sostituto : è iniziata una nuova rivoluzione : via anche Leonardo e Maldini : nuova rivoluzione in casa Milan, l’ennesima degli ultimi anni. Sono attese oggi le dimissioni di Leonardo. Il direttore tecnico del Milan potrebbe e dovrebbe essere sostituito dal ds del Lille Luis Campos. Ma se questo era nell’aria, è stato il colloquio di ieri tra Gazidis e Gattuso a portare al colpo di scena: anche il rapporto tra il Milan e l’Allenatore si è interrotto. Fino alla partita di Ferrara, l’addio di ...

Calcio : oggi l’Addio di Rino Gattuso al Milan. Paolo Maldini potrebbe seguirlo : La storia tra il Milan e Rino Gattuso finisce qui. Si attende solo l’ufficialità ma è ormai chiaro che il tecnico e il club rossonero seguiranno strade diverse in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i risultati non all’altezza delle aspettative, alla base di una interruzione del rapporto. Una decisione consensuale, nonostante Rino avesse ancora due anni di contratto. Per questo, ...

Il Milan non è una ‘questione di soldi’ - Gattuso si dimette : il mercato low cost alla base dell’Addio : Gattuso ha deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore del Milan. L’ex centrocampista rossonero rinuncia a 2 anni di contratto: il mercato ‘low cost’ alla base dell’addio L’accesso alla Champions League mancato all’ultima giornata, 68 punti conquistati come nessuno negli ultimi 6 anni, l’appoggio incondizionato dei giocatori e della maggioranza della tifoseria: tutto questo non è ...

Milan - Rino Gattuso verso le dimissioni : anche l’Addio è controcorrente : L'infanziaIl nonnoBocciato? La fugaI primi scherziL'incontro romanticoRino papàWelcome back«Porto sfortuna?»Pirlo illuminanteIl bersaglioIl cellulare?Kakà e MaterazziGiù le mani da RickySimulatore a chi?«You and me»Ma quale tutor?La focaQualcuno mi aiutiCalma Alex!Un sogno che si avveraIn mutandeIntervista storicaQuello strattone al misterIl Gattuso DayUna bella riproduzioneBei ricordi? No, sconfitteRimedi efficaci«Ci vedo doppio»Solo MilanUna ...

La rassegna stampa di martedì 28 maggio – L’Addio di Gattuso - il valzer delle panchine e il calciomercato sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Terremoto Milan - anche Gattuso verso Addio : Le strade di Rino Gattuso e il Milan sono destinate a separarsi. La decisione e' maturata ieri in serata, dopo un incontro fiume avvenuto tra l'ormai ex tecnico rossonero e l'amministratore delegato, Ivan Gazidis: oggi dovrebbero arrivare i comunicati di rito. E così per il sesto anno di fila senza Champions, in attesa di un nuovo verdetto della Uefa che potrebbe ancora mettere in discussione l'Europa League, il Milan si prepara all'ennesima ...

Gattuso e Leonardo - Addio al Milan : 0.50 Dopo la mancata qualificazione alla Champions League del Milan le strade di Rino Gattuso e della squadra sono destinate a separarsi. La decisione è maturata ieri sera tardi dopo un incontro fiume avvenuto tra l'ormai ex tecnico rossonero e l'amministratore delegato, Ivan Gazidis. In mattinata saranno rilasciati i comunicati di rito. Sempre domani mattina dovrebbero essere ratificate anche le dimissioni del direttore generale dell'aera ...

Milan – Dopo Leonardo anche Gattuso verso l’Addio : lungo incontro con Gazidis : Manca ancora l’ufficialità ma sembra che ormai non ci sia nulla da fare per tornare indietro: Gattuso verso l’addio al Milan Dopo le dimissioni di Leonardo, il Milan si avvicina ad un nuovo addio: sembra infatti che le strade di Gattuso e del club rossonero andranno presto in direzioni differenti. L’allenatore del Milan ha incontrato oggi Gazidis per parlare proprio del suo futuro, delle ambizioni della squadra e ...

Inter - Borja Valero - Candreva e Miranda verso l'Addio : Gattuso potrebbe lasciare il Milan : L'ultima giornata di Serie A sarà decisiva sia per l'Inter che per il Milan. Infatti non solo decreterà quale tra le due Milanesi potrà approdare in Champions League, ma potrebbe risultare indicativa anche per il futuro della guida tecnica rossonera. Una volta archiviata questa stagione, nella Milano calcistica sarà il momento di trarre i bilanci degli obiettivi più o meno raggiunti e, di conseguenza, verrà stabilito quali calciatori potranno ...

Abate - l’Addio è commovente : abbraccio con Gattuso e compagni - l’applauso di San Siro e la maglia ‘con il Milan nel cuore’ [VIDEO] : Ignazio Abate lascia il Milan in uno scenario commovente per l’ultima a San Siro: abraccio con compagni e Gattuso, gli applausi dello stadio e una maglia con una dedica speciale Milan-Frosinone è stata l’ultima partita giocata da Ignazio Abate con la maglia del Milan. Il terzino rossonero infatti, a fine stagione lascerà il Milan dopo 20 anni passati fra giovanili, prestiti e prima squadra, sempre sotto contratto con la squadra ...