Accordo Cnr-Confindustria | 60 borse di dottorato industriale | investimento di 3 milioni

Bioeconomia e agroalimentare : siglato importante Accordo di cooperazione scientifica tra CNR e NIBIO : Oggi lunedì 1° aprile, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e il Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), l’Istituto norvegese di ricerca sulla Bioeconomia, hanno siglato un importante accordo di cooperazione internazionale per la ricerca nei settori della Bioeconomia e dell’agroalimentare. Alla firma, presso la sede centrale del Cnr a Roma, erano presenti per il Cnr il presidente dell’Ente Massimo Inguscio, il direttore ...