A Madrid le finali di eChampions League | in palio 280 mila dollari

Semifinali Masters1000 Madrid 2019 : Nadal-Tsitsipas e Djokovic-Thiem. Programma - orari e tv : A Madrid si gioca per la finale: il quarto Masters 1000 dell’anno, alla fine della sera, avrà trovato i due uomini che si contenderanno l’edizione 2019 nella giornata di domani. Nel primo incontro, alle 16, Novak Djokovic e Dominic Thiem daranno vita a una vera battaglia, dopo che il primo è arrivato in semifinale particolarmente fresco, visti gli avversari abbordabili prima e il forfait di Cilic poi, e il secondo si è ritrovato a ...

WTA Madrid – Kiki Bertens seconda finalista : l’olandese manda ko Stephens e raggiunge Simona Halep : Kiki Bertens è la seconda finalista del torneo WTA di Madrid: Stephens ko in due set E’ Kiki Bertens la seconda finalista del torneo WTA di Madrid: l’olandese numero 7 del ranking femminile ha mandato al tappeto la statunitense Stephens oggi sui campi in terra della capitale spagnola. Il match è terminato dopo un’ora e 30 minuti di gioco col punteggio di 2-6, 5-7: Bertens sfiderà domani Simona Halep per il ...

WTA Madrid - Halep prima finalista : la Bencic crolla al terzo set : WTA Madrid, Simona Halep prima finalista del torneo spagnolo, la romena ha vinto in tre set contro la Bencic WTA Madrid, Simona Halep continua a mostrare un ottimo stato di forma dopo un periodo non certo eccelso. La tennista romena vola in finale dopo aver battuto in tre set la collega Bencic. La Halep ha ben giocato il primo set vincendolo per 6-2, successivamente ha però subito il ritorno della Bencic che ha vinto per 7-6 il secondo ...