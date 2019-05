A lavoro in bici | i viaggi green aumentano del 78%

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Aino a piedi: nei primi 5 mesi del 2019 sono stati 10.784,38 i kg di CO2 non emessa grazie ai dipendenti italiani che hanno raggiunto il posto diino a piedi, il 91% in più rispetto ai risultati ottenuti in tutto il 2018. A rivelarlo in occasione della Giornata Mondiale dellacletta che si celebra il 3 giugno, è Jojob, servizio che permette alle aziende di diffondere e incentivare tra i dipendenti l’uso dei trasporti condivisi e a basso impatto ambientale, certificando icasa-fatti in carpooling, a piedi, ino con le navette aziendali. Iine a piedi per la tratta casa-sono 17.598, cresciuti del 78% rispetto all’anno scorso. Un’attenzione per l’ambiente che ha portato benefici anche dal punto di vista economico: i dipendenti che hanno scelto di muoversi senza automobile hanno risparmiato in totale 16.596,3 euro. In ...

