Zingaretti | Stiamo costruendo l' alternativa

(Di lunedì 27 maggio 2019) Anche se in termini assoluti il Partito Democratico ha ottenuto circa 110mila voti in meno rispetto alle politiche del 2018, nelle percentuali è tornato ad essere il secondo partito italiano con il 22,69%, sorpassando il Movimento 5 Stelle. Per il segretarioil risultato delle Europee rappresenta "il primo passo" verso "la costruzione di un'", sottolineando che il PD è stato il partito a crescere di più "dopo la Lega"."Noi crediamo che il voto di ieri apra una situazione politica nuova e diversa nella quale il Pd svolgerà un ruolo importante di battaglia politica e costruzione di una. Il Pd ottiene con il 22,4 per cento il 4 per cento in più rispetto al 2018, la forza politica che cresce si può in Italia. Siamo primi a Roma, a Milano, a Torino, a Firenze, seconda forza a Napoli. Una crescita omogenea nel Paese""Sono passati solo 70 giorni dal cambio ...

MaurizioDG_tale : @PoliticaPerJedi Zingaretti ha perso più di 100.000 voti reali. Penso sia meglio domandarsi dove stiamo andando, pi… - isrevor : #27maggio #ElezioniEuropee #PD #pdnetwork Se per una riscossa della sinistra dobbiamo sperare in Zingaretti, allora… - UgoliniClaudia : RT @ANGELASIMULA: @marcogrenoble84 Basta continuare a parlare di divisioni del PD e di Renzi, ora è Zingaretti il segretario del PD eletto… -