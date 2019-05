Womsh | le sneakers sostenibili

gqitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un piccolo gesto replicato può portare a risultati inaspettati. Inizia tutto da una scelta. Quella di, il marchio italiano diriciclabili a impatto zero fondato nel 2014 da Gianni dalla Mora, è quella di rispettare il Pianeta. Ecco come: 12.000 m2 di foresta preservata, più di 74 tonnellate di emissioni di anidride carbonica compensate; 1.500 paia diriciclate, il 90% di energia rinnovabile utilizzata. Tutto questo grazie alla collaborazione con Lifegate, importante punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile attraverso il modello d’impresa “People, Planet e Profit”. Un impegno dell’azienda veneta che si traduce anche in un prodotto utile e e bello, di carattere, divertenti e giovani. Nessun compromesso sul lato economico e ambientale: «latà oltre ad essere oggi un dovere etico e morale ...