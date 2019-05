Volley – Importante rinnovo in casa Millenium | confermata la schiacciatrice Jessica Rivero

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Laper la prossima stagione. La Banca ValsabbinaBrescia, con grande piacere, comunica di aver raggiunto l’accordo per ilcon laspagnola di origini cubaneNata a Cuba, il 15 marzo 1995, naturalizzata spagnola, vestirà per la seconda stagione la maglia biancogiallonera della. Ingaggiata nella stagione 2018-19, la prima in A1 del sodalizio bresciano, dopo un ottimo campionato alla Lpm Mondovì (A2), laiberica si è distinta per la potenza del servizio e dei colpi d’attacco. Nelle 23 gare e 69 set giocati, ha realizzato 226 punti e 51 ace, diventando un punto di riferimentonello scacchiere tattico di coach Enrico Mazzola. La conferma disi aggiunge a quella del libero Francesca Parlangelie alle new entry Camilla Mingardi da Bergamo, Valeria Caracuta da ...

