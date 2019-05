Volley | Gianlorenzo Blengini | “Nel torneo di qualificazione olimpica non dovremo

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) La Nazionale Italiana di pallavolo di Chiccoè a lavoro per prepararsi in vista dell’imminente Nations League che prenderà il via a Jiangmen (Cina) nel weekend del 31 maggio-2 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Iran, Germania e Cina. Come è noto vi saranno assenza importanti, come quelle di Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci. Spetterà a Simone Giannelli guidare un gruppo formato da tanti giovani, per verificare la loro consistenza in unprobante. Detto questo, di sicuro l’appuntamento clou stagionale sarà al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto quando l’Italia affronterà Serbia, Australia e Camerun neldialle Olimpiadi di Tokyo 2020. Appare chiaro che per staccare il biglietto per il Sol Levante, servirà battere la Serbia, avversario assai qualificato che nei recenti Mondiali ...