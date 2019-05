Vodafone Special Unlimited è tornata - ovviamente solo per gli ex-clienti Vodafone : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Unlimited, a prezzi diversi in base, probabilmente, all'operatore di provenienza. L'articolo Vodafone Special Unlimited è tornata, ovviamente solo per gli ex-clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Ecco le offerte Vodafone Special coinvolte nelle famigerate rimodulazioni del 15 luglio : Le famigerate rimodulazioni di Vodafone cominciano ad avere un destinatario. Spuntano due dei nomi delle offerte telefoniche coinvolte nei rincari del 15 luglio, nomi che fanno parte della gamma delle Vodafone Special. L'articolo Ecco le offerte Vodafone Special coinvolte nelle famigerate rimodulazioni del 15 luglio proviene da TuttoAndroid.

Almeno 2 Special coinvolte nelle rimodulazioni Vodafone - dal 15 luglio un bel rincaro : Ritorniamo a parlare di rimodulazioni Vodafone in questa calda primavera di aumenti tariffari (non certo dal punto di vista meteorologico invece). Il vettore è in procinto di applicare una serie di modifiche unilaterali del contratto per i suoi già clienti che vedranno lievitare la loro spesa telefonica mensile e non certo di poco. In un nostro primo approfondimento avevamo segnalato la tipologia di rincaro ma non erano ancora disponibili i nomi ...

Vodafone Special Minuti 50GB è tornata - ovviamente solo per gli ex-clienti Vodafone : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Minuti 50GB, a prezzi diversi in base, probabilmente, all'operatore di provenienza. L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB è tornata, ovviamente solo per gli ex-clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali : Se siete clienti Vodafone in questi giorni potreste ricevere dal vostro operatore l'invito ad attivare l'opzione aggiuntiva Giga All Night. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali proviene da TuttoAndroid.

Vodafone non vuole perdere i suoi clienti : ecco le offerte Vodafone Special attivabili dai già clienti : Vodafone è pronta a fare di tutto per non perdere i suoi attuali clienti: ecco le offerte che dovrebbero convincervi a non cambiare operatore L'articolo Vodafone non vuole perdere i suoi clienti: ecco le offerte Vodafone Special attivabili dai già clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB è proposta a 6 - 99 euro ad alcuni ex clienti - sconti anche sul mobile WiFi : Vodafone torna a tentare gli ex clienti con l'offerta Special Minuti 50GB a 6,99 euro, e sconta il contributo iniziale per mobile WiFi. L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB è proposta a 6,99 euro ad alcuni ex clienti, sconti anche sul mobile WiFi proviene da TuttoAndroid.

Vodafone rilancia le offerte Special Minuti 20GB - 30GB e 50GB a partire da 6 euro : Vodafone rilancia le offerte Special Minuti a partire da 6 euro: saranno attivabili in negozio dagli ex clienti, ma i costi cambiano in base al gestore L'articolo Vodafone rilancia le offerte Special Minuti 20GB, 30GB e 50GB a partire da 6 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB è tornata - ovviamente solo per gli ex-clienti Vodafone : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Minuti 50GB: Minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di Internet 4G a partire da 6,99 euro. L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB è tornata, ovviamente solo per gli ex-clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Riparte la campagna winback di Vodafone con la Special Minuti 50GB a partire da 6 - 99 euro al mese : Riparte la campagna winback di Vodafone, che offre ad alcuni ex clienti la Special Minuti 50 Giga a partire da 6,99 euro al mese. L'articolo Riparte la campagna winback di Vodafone con la Special Minuti 50GB a partire da 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Riparte la campagna winback di Vodafone con la Special Minuti 50 Giga a partire da 6 - 99 euro al mese : Riparte la campagna winback di Vodafone, che offre ad alcuni ex clienti la Special Minuti 50 Giga a partire da 6,99 euro al mese. L'articolo Riparte la campagna winback di Vodafone con la Special Minuti 50 Giga a partire da 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Ecco le offerte Vodafone Special Minuti disponibili dalla prossima settimana e la Shake Remix Unlimited New : Vodafone modifica l'elenco delle offerte della gamma Vodafone Special Minuti disponibili per gli utenti che provengono da altri operatori. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco le offerte Vodafone Special Minuti disponibili dalla prossima settimana e la Shake Remix Unlimited New proviene da TuttoAndroid.