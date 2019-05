Vince la chiarezza partigiana | perdono i cambi di maschera

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Le elezioni sono state due: una italiana e una europea. Le prime peggiori negli esiti delle seconde. Ma entrambe sono ricche di potenzialità, non necessariamente positive ma nemmeno tutte e solo negative.Sul versante Italia, la consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo si è tradotta in un plebiscito per/contro Salvini. Una piega questa che ha preso nel corso delle ultime settimane e alla quale ha molto contribuito il voltagabbanismo e opportunismo degli alleati pentastellati.I quali, pur stando al governo e approvando l’inapprovabile, hanno a metà aprile scoperto che darsi un’aria di sinistra poteva essere utile. E così hanno iniziato la guerra intestina contro l’alleato che ha potuto sfoderare l’argomento del vittimismo – lo ha ben mostrato Matteo Salvini ieri sera intervistato da Bruno Vespa: siamo stati ...

