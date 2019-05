VIDEO – Improta | nuovo attacco | “Ancelotti ha illuso la piazza | qui per soldi! Voleva

forzazzurri

(Di lunedì 27 maggio 2019)battibecco con Cesarano e Iannicelli L’ex giocatore del Napoli ed attuale dirigente della Juve Stabia, Gianni, nel corso di Canale 21, é tornato ad attaccare Carlo Ancelotti dopo le parole delle scorse settimane: “Molti dicono che ho offeso Ancelotti dicendo che è venuto per soldi, ma poi lo vedremo. Che è venuto a fare secondo voi? Continuare a fare l’aziendalista… per vincere servono uomini d’esperienza. Lui dice che non è venuto per pettinare le bambole, poi dice che Hamsik sarà il suo Pirlo. Hala. Poi lo manda via a gennaio. – il dirigente continua esprimendo la sua idea su Ancelotti – Se uno come lui arriva a Napoli, firma per 6mln, è venuto per vincere o no? Uno che prende 6mln vorrei capire deve arrivare secondo? Per me deve vincere. Io non ce l’ho con nessuno, ma lui e ADL si sono pronunciati ...

