Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI IN VIA RINALDO D’AQUINO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO NELLE DUE DIREZIONI; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALL’ USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA; RESTIAMO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E PRENESTINA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLazioNE È TORNATA REGOLARE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI ACILIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA INVECE, CODE TRA LA A91 E LA VIA DEL MARE; SEMPRE SULLA Roma-FIUMICINO, MA SUL TRATTO INTERNO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE Roma; SULLA FLAMINIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA SALARIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; PERMANGONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA FLAMINIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; PERMANGONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E BOCCEA; INCOLONNAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA APPIA E CASILINA E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO E DI ALCUNI INCIDENTI; IL PRIMO STA CREANDO DISAGI SULLA PONTINA, CON CODE TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO A NORD DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI ED IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma; SEMPRE IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ ...