Lo spettacolo teatrale di Maurizio Stammati alla Villa Comunale di ...Bucio de ****”! Ilary Blasi si lascia andare ad Amici e Silvia ...È una vittima, valutiamo la circonvenzione d’incapace! Pamela Prati ...Vado in ansia, seguo i miei figli persino in gita! Tina Cipollari ...Milena Miconi si è sposata! Il matrimonio con Mauro Graiani dopo 18 ...Quando lo spacco mostra troppo! L'intimo in mostra sul red carpetHo avuto un blackout psicologico, mi sono fatta aiutare! Valentina ...Il mio ex fidanzato mi sputò addosso! GF 16, Erica Piamonte era ...Vladimir Luxuria ha lasciato il Grande Fratello per celebrare un ...Gesù e quello strano dettaglio alle sue spalle! L'esultanza di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 | 45 VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ...

zazoom
Commenta
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17:45 (Di lunedì 27 maggio 2019) VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTA CHIUSA VIA RINALDO D’AQUINO NEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO VERSO IL RACCORDO; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA PALOMBARESE E SU VIA DI SANT’ALESSANDRO; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULL’AURELIA, TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’ USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. A NORD DELLA CAPITALE ...
romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-05-2019 -

Altre notizie : Viabilità Roma ...
  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI IN VIA RINALDO D’AQUINO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO NELLE DUE DIREZIONI; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 16 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALL’ USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA; RESTIAMO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN VIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 12 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E PRENESTINA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 11 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLazioNE È TORNATA REGOLARE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI ACILIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 10 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA INVECE, CODE TRA LA A91 E LA VIA DEL MARE; SEMPRE SULLA Roma-FIUMICINO, MA SUL TRATTO INTERNO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE Roma; SULLA FLAMINIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA SALARIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; PERMANGONO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA FLAMINIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; PERMANGONO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E BOCCEA; INCOLONNAMENTI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA APPIA E CASILINA E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 07 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO E DI ALCUNI INCIDENTI; IL PRIMO STA CREANDO DISAGI SULLA PONTINA, CON CODE TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO A NORD DELLA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19 : 00

    Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI ED IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma; SEMPRE IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 18 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI ED IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma; SEMPRE IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio 2019
Clicca qui e commenta questo post!