romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-05-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA INVECE, CODE TRA LA A91 E LA VIA DEL MARE; SEMPRE SULLA Roma-FIUMICINO, MA SUL TRATTO INTERNO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE Roma; SULLA FLAMINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA SALARIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA FLAMINIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E BOCCEA; INCOLONNAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA APPIA E CASILINA E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO E DI ALCUNI INCIDENTI; IL PRIMO STA CREANDO DISAGI SULLA PONTINA, CON CODE TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO A NORD DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI ED IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma; SEMPRE IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI ED IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma; SEMPRE IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI Roma TERAMO E CASILINA: SULLA STESSA Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA CASILINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E GIARDINETTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; SI E’ CONCLUSO INVECE L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA PONTINA NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA, DOVE LA CIRCOLazioNE E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE; IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 13:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO E SAN CESAREO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO E SAN CESAREO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ...