“Vergogna!” Amici | è successo durante la finale | la rabbia del pubblico In tantissimi

(Di lunedì 27 maggio 2019) In tanti hanno notato qualcosa di stranol’ultima puntata di– Il serale. Sì, certo, la vittoria strameritata di Alberto Urso non è certo messa in dubbio. In realtà, parliamo di un’altra sfida, che ha destato qualche malumore. Insomma, nonostante ladi2019 sia terminata, è scoppiata nelle ultime ore una polemica sulla vittoria di Rafael Quenedit. Numerosi fan di Vincenzo Di Primo hanno criticato il regolamento dell’ultima puntata perché, se fosse stato solo ila decidere le sorti dei due ballerini, avrebbe vinto il loro beniamino. Così non è stato perché il voto dela casa è stato sommato ai voti espressi dai giudici. Ovviamente non si può tornare indietro, non si può modificare il regolamento e non si può strappare la coppa del vincitore a Rafael… anche perché se la merita tutta! Sia Vincenzo sia Rafael hanno dimostrato il loro ...

