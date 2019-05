Venezia-Trento | Gara-5 Playoff Basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Si disputerà questa sera al Palasport Taliercio di Mestre la decisiva-5 dei quarti di finale deidi Serie A tra la Umana Reyere la Dolomiti Energia Trentino. Finora in questa serie è stato pienamente rispettato il fattore campo: nelle prime due gare i ragazzi di coach Walter De Raffaele hanno vinto per 67-57 e 69-51, nelle altre due alla BLM Group Arena hanno prevalso quelli di coach Maurizio Buscaglia per 72-59 e 61-51. Nell’ultimaper pareggiare la serie ha beneficiato dei 16 punti di Devyn Marble e dei 12 punti e 11 rimbalzi di Dustin Hogue, dall’altra parte inutili i 15 punti di Michael Bramos.equilibratissima con la Dolomiti Energia che però ha prevalso di qualche punticino in tutti i quattro periodi. La partita comincerà alle 20.45 di questa sera e sarà visibile in diretta in tv su Rai Sport (canale 227 di Sky e canali 57 e 58 del digitale ...

