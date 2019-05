Valentino Rossi allo stadio per Inter-Empoli? Sui social sembra di sì | ma la verità è

MotoGp – Il sabato sera di Valentino Rossi si accende con l’Americana al Ranch : Francesca Sofia Novello fa il tifo per il suo Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi in pista al Ranch con i giovani del Master Camp: il sabato sera del Dottore è dedicato all’Americana Anche se il weekend di gara del Gp di Monaco ha regalato uno spettacolo unico, gli appassionati dei motori pensano già al pRossimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà infatti il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello. In attesa di correre davanti al suo pubblico, Valentino Rossi ha ...

MotoGp – Bradl severissimo nei confronti della Yamaha : “hanno dormito - ma Valentino Rossi…” : Le dure parole di Stefan Bradl sulla crisi della Yamaha e le abilità di Valentino Rossi di salvare il salvabile La stagione 2019 di MotoGp è iniziata con alti e bassi per la Yamaha: il team di Iwata ancora non riesce ad essere competitiva per lottare con i rivali di Ducati e Honda. L’unico ad ottenere qualche risultato positivo è stato Valentino Rossi, che con la sua esperienza è riuscito a metterci una pezza, salendo sul podio e ...

MotoGp – Altro che cena a lume di candela : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scelgono un… “pranzo con vista Romagna” [VIDEO] : Pranzetto romantico per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella modella pubblica un soleggiato video sui social Settimana di relax per i piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez ha trionfato a Le Mans, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del quinto posto. Il Dottore, in vista del nuovo appuntamento della stagione ha deciso di godersi un po’ di meritato ...

MotoGp - la pazza idea di Gerhard Berger : coinvolti Andrea Dovizioso e… Valentino Rossi : Il grande capo della categoria DTM avrebbe voluto far sfidare i due piloti nella tappa di Misano, ma solo il ‘ducatista’ sarà al via Un’idea davvero clamorosa, che avrebbe aumentato vertiginosamente l’interesse dei tifosi intorno alla tappa DTM di Misano. Gerhard Berger infatti, il grande capo di questa categoria, ha accarezzato per alcune settimane l’idea di far sfidare Dovizioso e Valentino Rossi sulla pista ...

MotoGp – Valentino Rossi impenna sui social : raggiunto un incredibile traguardo - il Dottore ringrazia i fan [FOTO] : traguardo pazzesco per Valentino Rossi sui social: il Dottore ringrazia tutti i suoi fan con un post speciale La MotoGp si gode un po’ di relax prima di tornare in pista, lasciando spazio alla Formula 1, protagonista a Montecarlo col Gp di Monaco. Intanto però i fan non smettono di amare Valentino Rossi, a caccia di una vittoria che manca da tanto e del desiderato decimo titolo. In attesa di scoprire se il Dottore riuscirà a tornare ...

Francesca Piccinini come Valentino Rossi : “mi sento dare della vecchia da 10 anni! Quando smetto? Mi rifaccio le tette” : Francesca Piccinini, il settimo trionfo in Champions League ed il futuro lontano dalla pallavolo: la sincerità della schiacciatrice italiana Francesca Piccinini ricorda in qualche modo Valentino Rossi: la bella pallavolista italiana, nonostante l’età non ha intenzione di ritirarsi. A 40 anni suonati, Francesca Piccinini riesce ancora ad essere competitiva e a portare a casa soddisfazioni incredibili. Se Valentino Rossi sta ancora ...

Abi e Analisa al fianco di Valentino Rossi e Vinales : due ombrelline mozzafiato per la Yamaha al Gp di Francia [GALLERY] : Due ombrelline mozzafiato per Valentino Rossi e Maverick Vinales al Gp di Francia: nella gallery le foto più belle di Abi e Analisa E’ andato in scena ieri pomeriggio il Gp di Francia: Marc Marquez ha trionfato ancora, dopo il successo di Jerez, lasciandosi alle spalle le Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre la Yamaha ha disputato un weekend di alti e bassi, al termine del quale Valentino Rossi ha chiuso con un quinto posto, mentre ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Valentino Rossi c’è ma la Yamaha non è a livello di Honda e di Ducati. Altro anno di sofferenza per il “Dottore”? : Quarta posizione a quota 72 punti (-23 dal leader Marc Marquez): è questa la situazione di Valentino Rossi nella graduatoria del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro di Tavullia, giunto quinto nella gara a Le Mans (Francia), non è riuscito a raggiungere il podio e, pur mettendoci anima e corpo, la top-3 è sfuggita, seppur di poco. A questo punto c’è da ragionarci sopra sulla situazione in Yamaha perché ci sono delle criticità. Valentino è ...

MotoGp – Valentino Rossi costretto ad ammetterlo : “non è il momento di arrendersi - ma Marquez va troppo veloce…” : Quinto posto per Valentino Rossi dopo il gran premio di Le Mans: il ‘Dottore’ non vuole arrendersi già dopo 5 gare, ma ammette che Marquez ha quel ‘qualcosa in più’ che lo rende difficile da battere Marc Marquez ha dominato anche sul circuito di Le Mans. Il pilota spagnolo ha vinto la sua terza gara stagionale, dimostrandosi ancora una volta il pilota da battere e anche quello favorito per vincere, nuovamente, il ...

MotoGp - Valentino Rossi elenca i problemi della Yamaha : quante grane per il Dottore dopo il Gp di Le Mans : Il pilota della Yamaha ha analizzato il quinto posto ottenuto nel Gp di Le Mans, soffermandosi sulle sensazioni avvertite in pista Un quinto posto non proprio soddisfacente per Valentino Rossi a Le Mans, il Dottore non riesce a mettere il naso davanti alle Ducati, accodatesi alle spalle del fenomeno Marquez. AFP/LaPresse Una giornata particolare per il pesarese, intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport MotoGp per esprimere le ...

MotoGP - le pagelle GP Francia 2019 : Marquez alieno - Andrea Dovizioso primo degli umani - Valentino Rossi combattivo ma… : E anche il quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP è andato in archivio. Sul tracciato di Le Mans i centauri più forti del Pianeta si confrontati senza esclusione di colpi e le emozioni non sono mancate. Andiamo, quindi, ad analizzare ciò che la corsa di Le Mans ha detto: MARC Marquez 10: Semplicemente regale, conquista la terza vittoria stagionale e rafforza la propria leadership in campionato. Gli otto punti di vantaggio su Andrea Dovizioso ...

VIDEO GP Francia MotoGP 2019 - highlights e sintesi : Marquez domina - Dovizioso secondo - Valentino Rossi quinto : Marc Marquez ha vinto il GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha duellato nei primi giri con Jack Miller, poi ha operato il sorpasso decisivo e ha dominato la gara fin sul traguardo infliggendo un distacco pesante a tutti gli avversari. Il centauro della Honda ha conquistato il terzo successo stagionale, il secondo consecutivo, e allunga in testa alla classifica generale dove ora vanta 8 punti di vantaggio su Andrea ...

MotoGp - Marcquez trionfa a Le Mans davanti a Dovizioso e Petrucci. Valentino Rossi buon quinto : Lo spagnolo Marc Marquez vince il GP di Francia e conquista il terzo successo stagionale in MotoGp allungando in testa alla classifica del mondiale. Il campione del mondo in carica della Honda ha trionfato al termine di una gara poco spettacolare, tenendo dietro le Ducati ufficiali di Andrea Dovizio

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato e classifica gara GP Francia 2019 : Marc Marquez trionfa davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : Marc Marquez trionfa nel GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans lo spagnolo si porta a casa il terzo successo stagionale, dopo quelli in Argentina e in Spagna e rafforza la propria leadership in vetta al campionato. Alle sue spalle il confronto tra Ducati lo vince Andrea Dovizioso, davanti a Danilo Petrucci ed a Jack Miller. quinto un ottimo Valentino Rossi, che più di così proprio non poteva fare. ...