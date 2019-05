Vaccini | verso quello universale contro lo streptococco A | è tra le prime cause di morte

Ghana : annunciato il più vasto network al mondo per la consegna di Vaccini attraverso droni : The UPS Foundation, che guida i programmi di cittadinanza globale di UPS (NYSE: UPS), e Gavi, l’Alleanza per i vaccini, hanno annunciato il loro sostegno per l’espansione di un network di droni medici in Ghana. Zipline, una società di logistica automatizzata con sede in California, utilizzerà i droni per effettuare consegne su richiesta, in caso di emergenza, di 148 prodotti ad alta priorità, tra cui vaccini di emergenza e di routine, ...