Uomini e Donne anticipazioni | Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri

lanostratv

(Di lunedì 27 maggio 2019) Idadisi sonoti: il motivo I sostenitori della coppia formata da Idadovranno fare i conti con una brutta sorpresa oggi a partire dalle 14.45. Il primo appuntamento della settimana convedrà infatti al centro dello studio proprio la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto. L’intenzione dell’uomo di tornare con l’ex compagna non si sarebbe tramutata in fatti, in base quanto affermato da Ida. Oggi la dama racconterà al centro del salotto rosa di Maria De Filippi che il riavvicinamento consarebbe stato molto tiepido. In dieci giorni non si sarebbero mai visti, e le conversazioni telefoniche sarebbero state poche e soltanto la sera. Insomma, il modo di concepire la coppia dinon piacerà a Idache deciderà di chiudere definitivamente con ...

matteosalvinimi : Chi va in piazza con casco, bastoni e pietre non è un manifestante, ma un delinquente. Per questo, nel Decreto Sicu… - TizianaFerrario : Attenzione quando votate.Potete scegliere sino a 3 candidati,ma non solo uomini o solo donne. Si chiama alternanza… - matteosalvinimi : #Salvini: se uno va in piazza con casco, bastoni, pietre evidentemente non è un manifestante, ma è un delinquente.… -