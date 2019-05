Una Vita | trame iberiche | la vedova di Samuel seduce Antonito | Fabiana contro Ursula

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Nuovo appuntamento con la soap opera Unaambientata ad Acacias 38. Ledelle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana annunciano che ladiAlday, ovvero Genoveva, continuerà ad infastidire i Palacios. In particolare la nuova alleata di, dopo aver riportato la piccola Milagros dal padre Ramon, farà delle avance adPalacios per convincerlo ad aprire un conto alla banca americana. La Dicenta, smascherata per aver chiesto ad Agustina di tenere segreta la sua malattia, farà i conti con una vecchia nemica del passato. A scagliarsil’ex istruttrice saràdopo essersi preoccupata seriamente per la sua amica. Agustina finisce in ospedale,furiosa con la Dicenta Le anticipazioni degli episodi, in programmazione in Spagna da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, ci dicono che Genoveva e il marito, Alfredo, continueranno ...

nzingaretti : È una vergogna, una crisi aziendale non può essere gestita in questo modo. Solidarietà ai lavoratori e alle loro fa… - matteosalvinimi : 'Grazie a Quota 100 ho ripreso in mano la mia vita e ho permesso alla mia azienda di assumere giovani'. Una testimo… - beppesevergnini : L’Inter è una forma di allenamento alla vita #InterEmpoli #ChampionsLeague #interismi #amala -