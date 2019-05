Un posto al sole | episodio di mercoledì | Alex alle prese con i ritardi sul lavoro

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Continua il successo della soap opera di Rai tre, 'Unal' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di attirare l'attenzione del pubblico per via delle trame raccontate. I personaggi principali devono affrontare delle scelte importanti per il proprio futuro come avviene nel caso diche sembra aver trovato la giusta stabilità nella relazione con Vittorio. Le sornon mancano per la dipendente del bar Vulcano che vede stravolgersi la sua vita dopo l'arrivo di persone inaspettate. Le anticipazioni dell'appuntamento di29 maggio fanno notare che proseguiranno i problemi per Patriziocon la dipendenza danfetamine. Avrà inizio un pesante confronto tra Rossella e l'ex fidanzato dopo che la giovane studentessa mostrerà l'intenzione di recuperare il rapporto di amicizia con il giovane Giordano. Il fratello di Diego (Francesco Vitiello) ...

AngeloTofalo : Il @Mov5Stelle è il più produttivo in #Europa! Il Sole 24 Ore pubblica una ricerca sui partiti più produttivi al P… - adelestancati : RT @stefanopatera: Mentre i bagnanti in spiaggia assediano di giorno il mare, da un sole che ti fa abbronzare cercando un posto accanto al… - VenetianCoin : RT @umanesimo: Nelle zone più ricche d'Italia la Lega è oltre il 50%. Iil 98% della popolazione non vuole cambiare i rapporti di classe in… -