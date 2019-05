Un dramma individuale ed epocale senza assoluzione

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Esistono racconti, romanzi brevi, che nel giro di poche pagine mettono in scena una progressione narrativa che da una situazione confortevole spinge il lettore verso territori inesplorati e inquietanti.È il caso di “Una scrittura femminile azzurro pallido” (Adelphi), in cui Franz Werfel imprime alla storia un’accelerazione di questo tipo, inesorabile, implacabile.Egli comincia con un tono ironico, in apparenza distaccato, tratteggiando i caratteri del protagonista, Leonida, burocrate e capodivisione del ministero dell’Università nella Vienna degli anni ’30 del secolo scorso, che con determinazione si è lasciato alle spalle una storia di miseria e anonimato.Una vicenda luminosa di successo, coronata da invidiate nozze con la rampolla di una ricchissima famiglia, in un matrimoniofigli e perciò tutto orientato alle pubbliche ...

