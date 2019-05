Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione per il tema dell’ascolto della redazione Gabriele Luigi in studio a lavoro per l’Italia e per gli italiani lo ha detto il leader leghista Matteo Salvini all’indomani del voto europeo che ha consegnato la lega al 34 34 % delle preferenze in crollo il MoVimento 5 Stelle al 17:05 % adesso il PD è il secondo partito con il 22 71% dei voti la mia gente si è astenuta ...

Pensioni Ultime Notizie : taglio assegni di 1000 euro annui. L’allarme dell’Uil : Pensioni ultime notizie: taglio assegni di 1000 euro annui. L’allarme dell’Uil Dal 1° giugno alcuni pensionati subiranno delle modifiche importanti sul proprio cedolino. Da questa data infatti entrerà in vigore il taglio alle Pensioni d’oro da un lato e il conguaglio diretta conseguenza del blocco rivalutazioni. Sulle Pensioni ultime notizie non arridono certo ai pensionati che percepiscono assegni di importo superiore ai 100 mila euro ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Lega primo partito in Italia - 27 maggio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Lega primo partito in Italia; Europee, affluenze in crescita ovunque; uccide la colf e poi si suicida, 27 maggio 2019,.

Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla riva studio Giuliano Ferrigno le fatture ancora l’economia è più piatti a via ad annunciare un’alleanza con Rino nelle prossime ore Forse già domani mattina aprendo di fatto la strada ad un possibile ingresso nel gruppo renault-nissan non importa Bloomberg citando alcuni punti secondo le quali L’intesa potrebbe prevedere uno scambio ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi - Burkina Faso : attacco contro chiesa - 26 maggio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Nuovo attacco contro una chiesa nelle passate ore in Burkina Faso: almeno tre morti, 26 maggio 2019,.

Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 26 maggio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura è che ti alzavi ad annunciare in Alleanza con Renault nelle prossime ore Forse già domani mattina aprendo di fatto la strada ad una possibile ingresso del gruppone l’alleanza renault-nissan Bloomberg citando alcune fonti secondo le quali L’intesa potrebbe prevedere uno scambio azionario meeting a non ...