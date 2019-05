Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 15 | 10

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019)dailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione per il tema dell’ascolto della redazione Gabriele Luigi in studio a lavoro per l’Italia e per gli italiani lo ha detto il leader leghista Matteo Salvini all’indomani del voto europeo che ha consegnato la lega al 34 34 % delle preferenze in crollo il MoVimento 5 Stelle al 17:05 % adesso il PD è il secondo partito con il 22 71% dei voti la mia gente si è astenuta e attendo risposte stato il commento del leader pentastellato Di Maio alle parole di Salvini si sono aggiunte quelle del ministro leghista Fontana si va avanti nella maggioranza se c’è collaborazione tra lega sponda nell’umbria rossa passa dal 2% al 38% Cala l’affluenza al 56 1% dato in controtendenza rispetto al resto dell’Europa in Parlamentoio i populisti avanzano ma non sfondano e le borse mantengono il segno più ...

sole24ore : Borse in rosso, attesa per le elezioni. A Piazza Affari si salva solo la Juve - corgiallorosso : #PALLOTTA: “Ringrazio Ranieri, un vero gentiluomo e romanista. Grazie ai tifosi per l’amore mostrato su De Rossi” - Primaonline : Sky lancia 'Breaking News', i migliori video e le ultime notizie di Sky Tg24 contemporaneamente su 200 siti web… -