Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 11 | 10

(Di lunedì 27 maggio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione bere durante l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il voto di ieri alle europee 2018 primo partito al 34 34% crolla il MoVimento 5 Stelle al 17 05100 PD II il 22 71% adesso si cambia nell’Unione Europea lo dice il leader leghista Salvini penalizzati l’astensione invece per il vicepremier Di Maio la lega sfonda nell’umbria rossa e passa dalle 2:30 al 38% kcal affluenza al 56 1% dato in controtendenza rispetto agli altri paesi europei I populisti avanzano ma non sfondano Bruxelles in Germania regge la Merkel è seguita dai Verdi la Francia vedere successo di Marie le penne Ma avrà gli stessi i seggi di Macron e i gilet gialliprendono pochissimo nel Regno Unito vuole brexit parti di fare prima partita europeo insieme alla sede u tedesca euro in lieve rialzo dopo che i dati ...

