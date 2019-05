U&D | Tina Cipollari svela cosa fa Gemma quando non è inquadrata | ' È dispettosa'

U&D - spoiler puntata del 24 maggio : Daffrè torna in studio - lite tra Tina e Manuel : Oggi 24 maggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono Classico. Manca davvero poco alla scelta dei tre tronisti e, dopo aver visto nella puntata di ieri, come sta proseguendo il percorso di Andrea Zelletta, nell'appuntamento di oggi pomeriggio conosceremo gli sviluppi riguardanti Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Quest'ultima, dopo aver versato lacrime la settimana scorsa per ...

U&D - Tina Cipollari ricevette una lettera minatoria : 'Lascia stare la Michelazzo' : Il caso Pamela Prati sbarca anche nel mondo di Uomini e donne. In molti, infatti, sapranno che in passato Eliana Michelazzo, una delle manager di Pamela Prati aveva partecipato alla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi e il suo rapporto con Tina Cipollari non era stato certamente dei migliori. Tra le due donne, infatti, ci furono nuimerosi battibecchi in trasmissione e in queste ore è emerso che dieci anni fa, la Cipollari ricevette ...

Gossip U&D : secondo Valentina Autiero - Pamela e Stefano fingono : Nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, c'è stata una discussione molto animata tra le due dame Pamela Berretta e Valentina Autiero. Proprio in questa precisa occasione sembrerebbe proprio che Pamela abbia offeso pesantemente la Autiero. Un rapporto non proprio idilliaco, come si può intuire anche dall'ultima intervista rilasciata dalla Autiero ...

Gossip U&D - Valentina dà della poco di buono a Pamela che tuona : 'Cercati un legale' : La puntata di Uomini e Donne che è stata registrata lo scorso 14 maggio, ha visto il ritorno in studio di un'ex protagonista: Pamela Barretta. Dopo aver lasciato definitivamente Stefano Torrese per gli sms compromettenti che si è scambiato con Roberta Di Padua, la pugliese è tornata ad occupare il suo posto nel parterre non senza polemiche: Valentina Autiero, infatti, si è scagliata contro la "collega" con parole poco carine, che hanno spinto la ...

U&D - Tina Cipollari getta un secchio d'acqua in testa a Gemma : è polemica sul web : La nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over ha regalato ai telespettatori una scena insolita. Tina Cipollari si è resa protagonista di un gesto spiacevole nei confronti della sua acerrima nemica Gema Galgani. La storica opinionista del dating condotto da Maria De Filippi, durante la puntata di mercoledì 15 maggio ha lanciato un secchio d’acqua alla dama torinese. In studio l’opinione pubblica si è spaccata....Continua a leggere

Anticipazioni Trono Over U&D : Ida torna da Riccardo - Tina si scaglia contro Gemma : Anche questa stagione di Uomini & Donne sta per volgere al termine, eppure le battute finali non smettono di riservare sorprese. Ad alcune – gli scontri implacabili tra Tina Cipollari e Gemma Galgani – il pubblico è già abituato, altre invece hanno colto davvero di sorpresa gli ospiti presenti in studio e gli altri partecipanti del dating show. In particolare, ecco cosa è successo durante le registrazioni effettuate mercoledì 8 maggio, che ...

Anticipazioni U&D : Muriel va via - Manuel litiga con Tina - la Nasti bacia Luca : Oggi pomeriggio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportano le Anticipazioni, diversi sono stati i baci e le effusioni. Maria De Filippi ha iniziato dal trono di Andrea ed è stato mandato in onda il dopo puntata nel quale si vede lui che va da Natalia, ma mentre si incammina verso di lei si scontra nel corridoio con Muriel e i due hanno un forte litigio. Lui si reca in camerino dalla Paragoni, ...

U&D - Trono Over : Tina prende in giro Gemma mostrando delle foto : Mercoledì primo maggio è andato in onda il terzo appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. In questa puntata la protagonista è Gemma Galgani: la donna ha litigato con Rocco e i due si sono scambiati pesanti accuse. Per la dama Over si è presentato un nuovo corteggiatore. Immancabile lo scontro con la bella Cipollari, antagonista della Galgani. Gemma Galgani litiga con Rocco Gemma Galgani è un personaggio di spicco del noto programma Uomini ...

U&D - puntata over del 30 aprile : caos in studio e insulti di Stefano a Tina : Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni circolate in rete, vedremo che in studio scoppierà il caos dopo una segnalazione di Gianni Sperti sul cavaliere Stefano. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato avvistato fuori dal programma di Maria De Filippi con un'altra donna in atteggiamenti equivoci. Dopo aver negato il fatto, il cavaliere insulterà Tina Cipollari e tra ...

U&D - Valentina Dallari guarita dall’anoressia : si mostra in bikini : Uomini e donne: l’ex tronista Valentina Dallari sconfigge l’anoressia E’ stata una dura battaglia quella combattuta da Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, contro un grave disturbo dell’alimentazione: l’anoressia. La venticinquenne dee-jay bolognese ha indirettamente dichiarato vittoria contro la malattia che per mesi l’ha colpita non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Dopo un ...

U&D - Valentina Galli si difende dalla accuse di Giulia sui social : 'Basta calunnie' : Secondo le ultime anticipazioni dell'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne (il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), la tronista torinese Giulia Cavaglia è stata molto pesante nelle dichiarazioni nei confronti del suo ex corteggiatore Flavio Barattucci. In particolare, pare che Giulia fosse convinta che Flavio al di fuori dello studio di Canale 5 avesse ancora una relazione con la sua ex ...

Anticipazioni U&D : Stefano offende Tina : 'Fai schifo' - lei gli si scaglia contro : La prossima settimana si ricomincia con le nuove puntate del dating show targato Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, per quanto riguarda le vicende del trono over. Il 24 aprile infatti è stata registrata una nuova puntata del programma. E nelle prossime puntate vedremo degli inaspettati colpi di scena, con un'accesa discussione tra i tronisti Stefano Pastore e Tina Cipollari. Nel corso dell'ultima registrazione i due hanno ...

Registrazione U&D del 24 aprile - Stefano insulta Tina : 'Fai schifo' - Maria potrebbe censurare : In questi giorni, in particolar modo mercoledì 23 aprile, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata in questione è stata tra le più movimentate di questa intera stagione. Il motivo di tale sgomento risiede nelle innumerevoli discussioni e segnalazioni che sono pervenute su alcuni protagonisti del talk show. Ad animare maggiormente gli animi ci hanno pensato Stefano e Simona. I due esponenti si stanno ...

Gossip U&D - Valentina Galli si sfoga sul rapporto con Flavio : 'Stufa di calunnie gratuite' : Durante la puntata del Trono Classico, che è andata in onda il 24 aprile, Giulia Cavaglià ha tirato in ballo Valentina Galli e un presunto rapporto più che amichevole che avrebbe con un suo corteggiatore. Prima che Flavio Barattucci si eliminasse da Uomini e Donne, la tronista ha insinuato dei dubbi sul suo legame con l'ex spasimante di Luigi Mastroianni. Quest'ultima, attraverso il suo profilo Instagram, si è difesa dalle accuse definendo ...