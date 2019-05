Tris a Firenze | Bari e Bergamo Se son sindaci vince il Pd Mappa

S Tris cione sfottò a Firenze diretto a Salvini : ‘portatela lunga la scala’ : Firenze – Mentre il ‘caso Brembate’ continua a far discutere, a Firenze e’ comparso un altro Striscione , stavolta sfotto’, diretto al ministro dell’Interno Matteo Salvini : “Portatela lunga la scala. Sono al quinto piano”, si legge in un lenzuolo bianco affisso da Nicola Melloni, che si e’ ‘auto denunciato’ postando la foto dell’opera sul suo profilo Facebook. Scatto che ...

Un nuovo sTriscione per Salvini a Firenze : "Portatela lunga la scala - sto al quinto piano" : “Portatela lunga la scala, sto al quinto piano”. Recita così il nuovo striscione apparso in prossimità di un comizio del leader della Lega Matteo Salvini. Questa volta accade a Firenze, in zona Santa Croce, vicino a Piazza Strozzi dove il leader del Carroccio terrà un comizio domenica.È chiaro il riferimento dello striscione apparso nel centro del capoluogo toscano: la vicenda di Brembate, dove il 13 ...