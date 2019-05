Treviso | rissa in casa tra pakistani | spuntano le armi | 11 fermi

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Federico Garau La discussione, poi sfociata in, sarebbe nata a causa della visita inopportuna di due senza fissa dimora ad un pakistano che si trovava ristretto ai domiciliari. Il timore dell'intervento da parte delle forze dell'ordine ha innescato la miccia Una violentatra stranieri si è verificata durante la tarda serata di ieri all'interno di un appartamento di San Biagio di Callalta (). Sono all'incirca le 23, quando tra gli extracomunitari, tutti uomini di nazionalità pakistana, si origina una discussione che inizia rapidamente ad assumere dei toni via via sempre più accesi. Dalle urla allo scontro fisico il passo è breve, e tra gli undici presenti scoppia unasenza esclusione di colpi. Quando pugni e calci iniziano a non essere più sufficienti, ecco che alcuni dei litiganti estraggono mazze e coltelli. Qualcuno si dota addirittura di arnesi da ...

Domenic89215160 : Fiamme dolose nel carcere minorile, scoppia rissa: agente colpito al volto -