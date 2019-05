Tragica vacanza alle Hawaii! Turista attaccato e sbranato da uno squalo

(Di lunedì 27 maggio 2019) Doveva essere unarilassante tra mare e natura ma quel riposo si è trasformato in tragedia nelle scorse ore per un ex medico statunitense originario di Granite Bay, nello stato della California. Il dottor Thomas Smiley è stato improvvisamenteda unomentre nuotava nelle acque antistanti l'Isola di Maui, nell'arcipelago hawaiano nel Pacifico Centrale, e letteralmentedall'animale. La tragedia si è consumata nella giornata di sabato quando il 65enne, che era inHawaii con sua moglie, ha deciso di farsi un nuotata allontanandosi per alcune decine di metri dalla riva nei pressi del resort di Kaanapali Shores, dove alloggiava. L'animale gli ha strappato a morsi l'intera gamba sinistra fin sopra il ginocchio e, nonostante i tentativi di salvarlo, l'uomo è morto poco dopo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...