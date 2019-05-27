romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via delle Terme di Caracalla code a tratti tra Viale Guido Baccelli e Piazzale Numa #luceverde - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Code a tratti su Via di Tor Carbone > Via Appia Antica #luceverde -
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SEMPRE TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. CIRCOLAZIONE INTENSA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL GRA. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA TOGLIATTI FINO ALL’INGRESSO DEL ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA SALARIA E PRENESTINA. Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA TOGLIATTI FINO ALL’INGRESSO DEL ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 16:15 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LAVORI DI ASFALTATURA IN FASCIA NOTTURNA. DA QUESTA SERA, E FINO AL 31 MAGGIO, LA CARREGGIATA INTERNA CHIUDE DALLE 21:30 ALLE 5:30 TRA ARDEATINA E LAURENTINA. Traffico DEVIATO SU VIA ARDEATINA VERSO IL CENTRO CON RIENTRO SUL GRA TRAMITE LO SVINCOLO LAURENTINA. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, SI È RINNOVATO ANCHE QUEST’ANNO L’APPUNTAMENTO CON LA FESTA PATRONALE DI SANTA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. IN INTERNA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. IN INTERNA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE. SU VIALE DI TOR DI QUINTO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA VIA FEDERICO CAPRILLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE. SU VIALE DI TOR DI QUINTO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA VIA FEDERICO CAPRILLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN CENTRO Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI IN PROSSIMITÀ DI VIA QUATTRO NOVEMBRE; ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE TERMINI, SU VIALE DEL CASTRO PRETORIO: CI SONO RALLENTAMENTI FRA PIAZZALE SISTO V E VIA DEL CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE DI CORSO ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN CENTRO Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI IN PROSSIMITÀ DI VIA QUATTRO NOVEMBRE; ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE TERMINI, SU VIALE DEL CASTRO PRETORIO: CI SONO RALLENTAMENTI FRA PIAZZALE SISTO V E VIA DEL CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE DI CORSO ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico ANCORA SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI CON NUMEROSE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI CAUSATI DAL MALTEMPO. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALLA Roma-FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico ANCORA SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI CON NUMEROSE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI CAUSATI DAL MALTEMPO. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALLA Roma-FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico ANCORA SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI; NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI CAUSATI DAL MALTEMPO. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALL TIBURTINA, DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E TRA LA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI, E NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LAURENTINA E CASILINA E TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA, POI ...