Traffico Roma del 27-05-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 27 MAGGIOORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNOANCORA SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI CON NUMEROSE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI CAUSATI DAL MALTEMPO. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALLA-FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, DALLA ARDEATINA ALLA TUSCOLANA, DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA E DALLA SALARIA A VIA DI CASAL DEL MARMO. ASUD, CODE PER INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO FRA LA VIA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE DEL MURO TORTO DA PIAZZALE FLAMINIO VERSO PIAZZALE BRASILE, SULLA VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI ...

LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via Cesare Battisti traffico rallentato altezza Via Quattro Novembre #luceverde - PLRomaCapitale : #Roma: viale del Castro Pretorio, tra piazzale Sisto V e via del Castro Pretorio, #traffico rallentato causa… - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Viale del Castro Pretorio traffico rallentato fra Piazzale Sisto V e Via del Castro Pretorio > C… -