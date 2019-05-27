romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-05-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - gianiarmd : RT @LatinaQTW: Pontina, lunedì nero all'insegna di lunghe code verso Roma. Traffico in tilt - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico ANCORA SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI; NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI CAUSATI DAL MALTEMPO. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALL TIBURTINA, DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E TRA LA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI, E NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LAURENTINA E CASILINA E TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA, POI ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI, E NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LAURENTINA E CASILINA E TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA, POI ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI, INOLTRE, A CAUSA DEL MALTEMPO, SONO NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA ED APPIA, INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE DALL’APPIA ALLA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIOVE AL MOMENTO SULLA CAPITALE, SI REGISTRANO GIÀ I PRIMI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, INTERESSATE ENTRAMBE LE CARREGGIATE, CODE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA, ED IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA CASILINA, DOVE RITROVIAMO ANCHE UN INCIDENTE. CODE IN INGRESSO IN CITTÀ SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, TRA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA ED ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA; SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIALE DI TOR DI ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA; ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CILCICIA DA PIAZZA GALERIA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA CASILINA. SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 16:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DA VIA APPIA A VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RACCORDO ANULARE. SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDETE CI SONO CODE DA CORSO DI FRANCIA A PONTE SUL TEVERE IN DIREZIONE DI VIA SALARIA: PRUDENZA, IL VEICOLO È FERMO AL CENTRO DELLA CARREGGIATA. A ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SLUNGO LL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ. SCORREVOLE, ANCHE LA VIABILITÀ, SULLE STRADE DEL CENTRO. A CENTOCELLE, MANIFESTAZIONE CULTURALE, LUNGO VIA DEI CASTANI: FINO ALLE 24.00 DI QUESTA SERA DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO TRA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 14:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ. SCORREVOLE, ANCHE LA VIABILITÀ, SULLE STRADE DEL CENTRO. INCIDENTE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL FORO ITALICO, SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA VILLA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI VA VIA VIA INTENSIFICANDO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI LUNGO IL QUADRANTE SUD EST, TRA VIA PRENESTINA E VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, SU VIA CASILINA, CODE VERSO LA BORGHESIANA. SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENT,I ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 12:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DI CASTEL DI LEVA, IN PROSSIMITÀ DI VIA LAURENTINA, CODE PER INCIDENTE. LUNGO VIA CASILINA, IN ZONA BORGHESIANA, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI, ANCHE SU VIA DI VERMICINO, SEMPRE, IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. Traffico INTENSO, ANCHE LUNGO VIA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ALLE PORTE DI Roma, INCIDENTE E CODE LUNGO LA VIA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO. DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCIDENTE E CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER VIA ISACCO NEWTON, VERSO FIUMICINO. REGOLARE INVECE LA SITUAZIOE SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 10:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO Traffico AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DOBBIAMO TUTTAVIA SEGNALARE, LUNGO LA VIA PONTINA, CODE, DOVUTE AD UN INCIDENTE, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL ...