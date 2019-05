Torino - ferisce militari per evitare controllo : preso pusher albanese : Federico Garau Colto sul fatto, il 26enne pluripregiudicato ha aggredito gli uomini dell'Arma, riuscendo a ferirne due. In ospedale i controlli e le cure del caso: una ventina di giorni di prognosi per entrambi Ha aggredito e mandato in ospedale due carabinieri che lo avevano colto sul fatto mentre cedeva della droga ad un cliente in via Torino (Ciriè). Protagonista in negativo della vicenda un albanese di 26 anni, personaggio già ...