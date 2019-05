Torino | ferisce militari per evitare controllo | preso pusher albanese

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Federico Garau Colto sul fatto, il 26enne pluripregiudicato ha aggredito gli uomini dell'Arma, riuscendo a ferirne due. In ospedale i controlli e le cure del caso: una ventina di giorni di prognosi per entrambi Ha aggredito e mandato in ospedale due carabinieri che lo avevano colto sul fatto mentre cedeva della droga ad un cliente in via(Ciriè). Protagonista in negativo della vicenda undi 26 anni, personaggio già noto da tempo alle forze dell'ordine e con una lunga lista di precedenti alle spalle. Idel nucleo radiomobile dilo hanno intercettato lo scorso venerdì, proprio mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un uomo di 52 anni, un pluripregiudicato esattamente come il. Alla loro vista, tuttavia, il malvivente ha dato in escandescenze e, con l'intenzione di sottrarsi al, li ha aggrediti con veemenza. Dopo ...

