Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco 2019 | la pistola 10m non sorride agli azzurri

(Di lunedì 27 maggio 2019) La porta verso Tokyo 2020 resta stregata per la nazionale azzurra. Dopo la possibilità sfuggita per pochissimo a Marco Suppini di accedere alla finale di carabina 3 posizioni uomini da 50m, è il settore dia non poterre. Nel contest ad aria compressa – dai 10m – Giuseppe Giordano, Paolo Monna e Alessio Torracchi non sono infatti riuscire a staccare il biglietto per completare la loro sessione di qualifica fra i primi otto. Nel round da 60 colpi a testa dove il russo Artem Chernousov ha preceduto tutti a quota 589, glisi sono piazzati rispettivamente in 20esima (579), 46esima (574) e 55esima (573) piazza finendo chi più chi meno lontani dal limite imposto dal cinese Wei Pang a 582. Oltre ai due tiratori sopra indicati, nell’atto conclusivo (fissato per le 14.15), vi saranno gli indiani Chaudhary Saurabh e Shahzar Rizvi, l’ucraino Oleh ...

