Terremoto Milan | anche Gattuso verso addio

(Di martedì 28 maggio 2019) Le strade di Rinoe ilsono destinate a separarsi. La decisione e' maturata ieri in serata, dopo un incontro fiume avvenuto tra l'ormai ex tecnico rossonero e l'amministratore delegato, Ivan Gazidis: oggi dovrebbero arrivare i comunicati di rito. E così per il sesto anno di fila senza Champions, in attesa di un nuovo verdetto della Uefa che potrebbe ancora mettere in discussione l'Europa League, ilsi prepara all'ennesima rivoluzione nel giro di pochi anni. L'ad Ivan Gazidis, subito dopo la fine del campionato, ha annunciato che nei prossimi giorni saranno affrontati "i passi successivi da intraprendere per continuare il percorso di crescita del club" da nemmeno un anno in mano del fondo Elliott. Oggi e' attesa l'ufficializzazione dell'di Leonardo, il futuro di Paolo Maldini e' ancora incerto.In merito a, sabato il calabrese aveva chiarito di voler ...

GoalItalia : Terremoto dirigenziale al Milan: imminenti le dimissioni di Leonardo che può tornare al PSG ?? - _andrea_carta : Inizia il terremoto in casa Milan - titty_napoli : RT @GoalItalia: Terremoto dirigenziale al Milan: imminenti le dimissioni di Leonardo che può tornare al PSG ?? -