Terremoto magnitudo 3 8 in Calabria nella notte | paura tra Vibo Valentia e Reggio

Devastante Terremoto in Perù : magnitudo 8.0 - morti e dispersi. Crolli anche in Ecuador - Brasile e Colombia [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita ...

Il Terremoto di magnitudo 8 che ha colpito il Perù questa notte ha provocato almeno un morto e 11 feriti : Il terremoto che ha colpito il centro nord del Perù la scorsa notte ha provocato almeno un morto, nel distretto di Huarango (regione di Cajamarc), e 11 feriti, ha scritto l’agenzia spagnola EFE. Lo United States Geological Survey (USGS), l’agenzia governative

Terremoto ad Aprica - scossa di magnitudo 2.3 : paura ma nessun danno : Terremoto ad Aprica, scossa di magnitudo 2.3: paura ma nessun danno L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riporta che il sisma, di lieve intensità, si è verificato a 63 km da Brescia. Numerose le segnalazioni anche dalla Vallecamonica Parole chiave: ...

Devastante Terremoto in Perù : magnitudo 8.0 - è un disastro. Crolli anche in Ecuador - Brasile e Colombia [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita ...

Perù : potente scossa di Terremoto di magnitudo 8.2 - avvertita anche in Brasile : Una terribile e fortissima scossa di terremoto di magnitudo 8.2 ha colpito oggi il Perù. Il potentissimo sisma è stato avvertito un po' in tutti i Paesi sudamericani vicini, dall'Ecuador al Brasile passando per la Colombia. L'epicentro del fenomeno sismico è stato registrato dai sismografi nel Perù centrale, nei pressi della Riserva Naturale di Pacaya-Samiria. Secondo quanto indica il nostro istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la ...

Terremoto in Perù di magnitudo 8.0 : 10.40 Forte scossa di Terremoto in Perù alle 9.41 (le 2.41 ora locale) di magnitudo 8.0. Si temono gravi danni. La scossa avvertita anche in Ecuador, Brasile e Colombia. L'epicentro nell'affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera incontaminata.

C’è stato un Terremoto di magnitudo 8.0 nel nord del Perù : Poco prima delle 10 ora italiana c’è stato un terremoto di magnitudo 8.0 nel nord del Perù: l’epicentro è stato a 75 chilometri a sudest della città di Lagunas, con ipocentro a 109 chilometri di profondità. Al momento del terremoto,

Violentissima scossa di Terremoto in Perù : 8.0 di magnitudo : scossa di terremoto di Perù. E’ avvenuti pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali). Pochi minuti fa una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria. La zona polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata. La scossa è stata molto forte ed è stata ...

Devastante Terremoto in Perù : magnitudo 8.0 - paura anche in Ecuador - Brasile e Colombia [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita ...

Terremoto di magnitudo 3.4 in provincia di Parma : Terremoto di magnitudo 3.4 in provincia di Parma Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata a cinque chilometri dal Comune di Tizzano Val Parma, nel Parmense. Non ci sono danni a persone o cose Parole chiave:

Terremoto a Parma di 3.4 magnitudo - allarme tra la gente : avvertito fino a La Spezia : Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.4: l’epicentro della scossa, avvertita chiaramente in molte zone della regione alle ore 12.38, è situato a 5 chilometri dal comune di Tizzano Val Parma.

Terremoto Giappone : scossa di magnitudo 5.1 a est di Tokyo : Un forte Terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nell’area metropolitana di Tokyo alle 15.20 locali (08.20 in Italia) con epicentro a est della capitale, nella prefettura di Chiba. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando poi l’intensita’ della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 nelle Isole Andreanof : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 è avvenuto nella zona delle Isole Andreanof (Isole Aleutine, Alaska, Stati Uniti) alle 10:45:18 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 nelle Isole Andreanof sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Piacenza - magnitudo 3.3 a Vernasca. : Terremoto a Piacenza, magnitudo 3.3 a Vernasca. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata segnalata dalla sala sismica dell'Ingv a 4 km a est di Vernasca nel Piacentino, a una profondita' di 27 km Parole chiave: Terremoto ...